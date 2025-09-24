글로벌 2000대 기업, 中 53% 늘때 한국은 되레 줄어

대한상공회의소가 최근 10년간 국가별 세계 2000대 기업을 분석한 결과, 중국 기업이 50% 이상 늘어나는 동안 한국은 뒷걸음친 것으로 나타났다. 국가별 소속 기업의 성장세 역시 중국이 한국의 6.3배에 달했다.
대한상의가 23일 내놓은 ‘글로벌 2000대 기업의 변화로 본 한미중(韓美中) 기업 삼국지’ 보고서에 따르면 세계 2000대 기업에 들어간 중국 기업은 2015년 180개였던 것이 올해 275개로 95개(52.7%) 늘었다. 이 기간에 한국 기업은 66개였던 것이 62개로 4개 줄었다. 세계 2000대 기업 중 미국 기업은 575개에서 612개로 증가했다. 여기서 기준이 된 세계 2000대 기업은 미국 경제지 포브스의 ‘글로벌 2000’을 기준으로 삼았다.
이들 기업의 성장세 역시 중국 기업이 한국 기업을 압도했다. 세계 2000대 기업에 속하는 중국 기업들의 합산매출액은 2015년 4조 달러(약 5574조 원)였던 것이 올해 7조8000억 달러(약 1경870조 원)로 95% 성장했다. 반면 한국 기업들의 합산매출액은 같은 기간 1조5000억 달러(약 2090조 원)에서 1조7000억 달러(약 2369조 원)로 15% 증가하는 데 그쳤다. 대한상의는 “중국 기업들의 성장 속도가 한국 기업들의 6.3배에 달하는 상황”이라고 설명했다.
세계 2000대 기업에 속하는 한중 기업들은 그 업종에서도 차이가 났다. 중국은 알리바바(매출 성장률 1188%)와 비야디(BYD·1098%)가 10년 만에 매출이 10배 이상으로 늘고, 텐센트홀딩스(671%)와 BOE테크놀로지(393%) 등 첨단 정보기술(IT) 분야 기업들이 성장을 이끌었다. 반면 한국은 SK하이닉스(215%)를 제외하면 KB금융그룹(162%), 하나금융그룹(106%) 등 금융 기업들이 성장을 이끌고, 새로 세계 2000대 기업에 이름을 올린 기업도 삼성증권, 카카오뱅크 등 상당수 금융 기업이었다.
대한상의는 한국 기업의 성장을 위해 규제 완화를 촉구했다. 대한상의에 따르면 김영주 부산대 교수의 분석 결과 중소기업이 중견기업이 되면 12개 주요 법률에서만 규제가 94개로 늘어난다. 상호출자제한기업집단이 되면 343개까지 증가한다. 대한상의는 “반도체, AI 등 대규모 투자와 규모의 경제가 필요한 첨단 산업군에 한해서라도 규제를 줄여 산업 경쟁력을 지켜야 한다”고 밝혔다.
