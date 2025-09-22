“추석 연휴 집 비울때 불안감 느낀다” 67%

에스원 고객 1만8661명 설문조사
에스원은 5∼11일 주택, 상점, 공장 등에서 에스원의 보안 시스템을 이용하는 고객 1만8661명을 대상으로 설문한 결과 67%가 추석 연휴 집을 비울 때 불안감을 느끼는 것으로 나타났다고 21일 밝혔다.
집을 비우는 동안 가장 우려되는 점으로는 37%가 택배·배달 물품 피해라고 답했고 이어 침입·도난(36%), 화재·가스 누출 등 안전사고(26%) 순이었다. 상점의 경우 침입·절도(43%), 사고(41%) 순이었고, 공장은 사고(68%), 침입·절도(24%) 순이었다.
주택과 상점 고객들은 안전·보안 솔루션 1순위로 폐쇄회로(CC)TV를 꼽았다. 에스원은 과거 상점 점주들이 설비 사고를 더 우려했으나 최근 무인매장이 늘어나며 절도 범죄에 대한 우려가 더 커졌다고 분석했다. 공장도 안전 강화 솔루션으로 화재 시 실시간 알림을 제공할 수 있는 인공지능(AI) CCTV를 1순위로 꼽았다.
