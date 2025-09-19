한화에어로스페이스, 노르웨이와 ‘K9 자주포’ 24문 추가 계약… 총 52문 공급

2017년·2022년 이어 세 번째 공급 계약
“K9 자주포 운용성능·납기 등 만족도↑”
북유럽 국가 수출 확대 기대
한화에어로스페이스가 노르웨이에 K9 자주포 24문을 추가로 공급한다.
한화에어로스페이스는 노르웨이 국방물자청(NDMA)과 K9 자주포 24문을 추가 공급하는 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 오슬로에서 진행된 계약식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 서민정 주 노르웨이 대사를 비롯해 그로 예레 NDMA 청장, 라스 레르비크 노르웨이 육군참모총장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 계약은 지난 2017년 24문, 2022년 4문에 이은 세 번째 K9 공급 계약이다. 노르웨이 육군이 납기와 품질, 실전 운용성능 등을 긍정적으로 평가한 결과로 볼 수 있다. 실제로 노르웨이 국방연구소(FFI)는 한화에어로스페이스 K9 관련 예산과 납기, 성능 목표 등이 정해진 기준과 목표를 모두 충족했다고 평가한 바 있다.
노르웨이에 세 번째로 공급되는 K9 자주포는 노르웨이 육군 요구에 맞춰 최신 통신 시스템이 적용될 예정이다. 한화에어로스페이스는 이와 관련해 노르웨이군 전투체계 적용과 교육, 정비 등을 포함한 지속저긴 군수지원 등 최적화된 맞춤 솔루션을 제공한다는 계획이다. 또한 이번 추가 계약을 통해 입증된 K9의 우수한 성능과 신뢰성을 기반으로 향후 노르웨이를 포함한 북유럽 국가에서 K9 도입 확대 및 다연장로켓 천무 등 후속 수출도 적극 추진한다는 방침이다.
그로 예레 노르웨이 NDMA 청장은 “한화에어로스페이스와 협력을 통해 노르웨이 육군이 중요한 전력을 확보하게 될 것”이라고 전했다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “앞으로도 노르웨이 국방력 강화에 기여하고 함께 성장하는 든든한 파트너로서 양국 방산 협력을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0