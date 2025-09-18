종근당, 10월부터 ‘위고비’ 공동 판매… 한국노보노디스크와 계약

종근당은 서울 충정로 본사에서 한국노보노디스크와 위고비 공동판매계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
협약에 따라 종근당은 다음 달 1일부터 국내 병·의원을 대상으로 위고비 영업 및 마케팅을 진행한다. 위고비는 노보노디스크가 개발한 GLP-1 계열 주사 방식 비만치료제다. 일론 머스크와 킴 카다시안 등 유명인사들이 위고비를 사용해 다이어트 효과를 보면서 유명해졌다.
식욕을 억제하고 포만감을 높여 체중감량과 심혈관계 위험 감소를 돕는 기전을 가진다. 단일 GLP-1 수용체 작용제로 GLP-1 제제 중 유일한 생물학적제제이기도 하다. 인체에서 생성되는 GLP-1 호르몬과 94% 수준 상동성을 가지는 것으로 알려졌다. 글로벌 허가 임상에서 평균 17%의 체중감량 효과를 보였고 피험자 3명 중 1명에서 약 20% 넘는 체중감량 효과가 확인되기도 했다. 한국인을 포함한 아시아인 대상 임상에서도 일관된 체중감량 효과와 안전성을 입증했다. 비슷한 치료제 중 유일하게 심혈관계 위험 감소 적응증까지 확보했고 독립적으로 주요 심혈관계 발생 위험을 조기에 감소시키는 효능도 입증했다. 비만 환자 대상 심혈관 안전성 검증 임상에서는 투약 3개월 이내에 주요 심혈관계 질환 발생 위험이 유의미하게 감소하는 결과를 보이기도 했다. 투약 6개월 이내에서는 심혈관계 질환 관련 사망 위험이 50% 감소하는 것으로 나타났다.
국내에는 지난해 10월 출시됐고 올해 2분기에는 국내 전문의약품 매출 1위(아이큐비아 집계 기준)를 기록하기도 했다.
김영주 종근당 대표는 “위고비는 비만치료 분야에서 획기적인 대안으로 주목받고 있는 품목”이라며 “비만 동반질환인 고혈압과 고지혈증, 당뇨 시장을 선도하면서 축적한 종근당의 노하우와 다국적사 및 국내 제약사와 성공적인 공동판매 경험을 바탕으로 국내 비만치료제 시장을 적극 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
캐스퍼 로세유 포울센(Kasper Roseeuw Poulsen) 한국노보노디스크제약 대표는 “위고비는 노보노디스크가 비만이 지닌 복합적인 역학적 문제를 인식하고 25년 넘는 연구를 거쳐 개발된 혁신적 치료제”라며 “국내 만성질환 분야에서 강력한 입지를 가진 종근당과 협력을 통해 위고비의 임상적 혜택에 대한 인식을 높이고 국내 의료진을 적극 지원해 비만으로 어려움을 겪는 환자들의 치료 환경을 개선하는 데 기여해 나갈 것”이라고 전했다.
