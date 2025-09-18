LG전자, SK이노베이션과 AI 데이터센터 ‘냉난방공조 솔루션’ 사업 맞손

에너지·냉각 통합 솔루션 공동개발·사업화 협약
LG전자, 고효율 공기·액체 냉각 솔루션 실증 추진
SK이노, 전력 공급·운영 최적화… ESS 설계 등
폐열·ESS 활용한 차세대 공조 솔루션 공동개발
“냉각·에너지 솔루션 및 서비스 패키지 사업 해외 공략”
LG전자와 SK이노베이션이 인공지능(AI) 데이터센터 전력 소비와 발열을 줄이는 고효율 냉난방공조(HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) 솔루션 수주에 협력하기로 했다. 최근 LG는 늘어나는 AI 데이터센터 냉난방공조 솔루션 수요에 맞춰 데이터센터 건설 프로젝트를 수행하는 각 기업과 개별 협력 방식으로 솔루션 수주 확대를 꾀하는 모습이다. 계열사 LG CNS 데이터센터 프로젝트에서는 LG에너지솔루션과 함께 ‘원LG’로 협력에 나섰고 GS그룹 프로젝트는 GS IMT와 협력하기로 했다. 이번 SK이노베이션과 협력은 글로벌 시장 진출을 모색하면서 향후 SK그룹 관련 수주 확대도 고려한 것으로 볼 수 있다.
LG전자와 SK이노베이션은 17일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 ‘AI 데이터센터 에너지·냉각 통합 솔루션 공동개발 및 사업화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 협약식에는 이재성 LG전자 ES사업본부장 부사장과 김무환 SK이노베이션 에너지솔루션 사업단장 등 주요 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 LG전자는 칠러와 팬월유닛(FWU, Fan Wall Unit) 등 공기 냉각 솔루션, 냉각수 분배 장치(CDU, Coolant Distribution Unit)인 액체 냉각 솔루션 공급을 추진한다. 이를 위해 AI 데이터센터 온도를 낮추기 위한 냉각 솔루션 기술 실증과 고도화에 나선다. SK이노베이션은 전력 공급 및 운영 최적화를 담당한다. AI 기반 데이터센터 에너지 관리 시스템(DCMS), 보조전원(ESS 및 연료전지) 설계, 전력 피크 저감 솔루션 등을 제공한다. 또한 LG전자와 SK이노베이션은 안정적인 전력 공급과 AI 기반 실시간 에너지 분석을 통해 자동으로 냉각 시스템을 제어하는 차세대 솔루션 공동개발도 추진하기로 했다. 폐열을 활용한 HVAC 솔루션과 에너지저장장치(ESS)를 활용한 전력 피크 관리 등 에너지 서비스(EaaS, Energy-as-a-Service) 분야 협업도 계획하고 있다. 연료전지를 발전원으로 하고 폐열을 활용해 데이터센터를 냉각하는 방식을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이를 통해 탄소 배출과 에너지 사용 절감 관련 레퍼런스를 확보하고 냉각·에너지 솔루션에 서비스까지 패키지로 제공하는 에너지 서비스 사업을 글로벌로 확대해 나갈 계획이다.
김무환 SK이노베이션 에너지솔루션 사업단장은 “이번 협약으로 두 기업 최적화된 기술력을 통합해 고객에게 검증된 데이터센터 솔루션을 제공하는 턴키(Turn-key) 사업자로 자리매김할 예정”이라며 “앞으로도 전략적 협력을 토대로 다가오는 AI 시대에 발맞춰 에너지 산업 전반의 경쟁력 제고에 앞장설 것”이라고 전했다.
이재성 LG전자 ES사업본부장 부사장은 “이번 협약을 통해 데이터센터 냉각 솔루션뿐 아니라 에너지 비용을 줄일 수 있는 통합 솔루션에 이르기까지 양사 기술 시너지를 바탕으로 글로벌 AI 데이터센터 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0