‘역대급 상승장’서 외국인 ‘삼전·하닉’ 5조 살 때, 개미는 7조 팔았다

외국인 투자자가 순매수로 일관하며 신고가 행진을 주도하는 사이 개인은 5거래일 연속 코스피를 팔아치웠다.
특히 외국인이 SK하이닉스와 삼성전자를 집중 매수할 때 개인 투자자는 되레 팔아치우며 상반된 투심을 드러냈다.
17일 한국거래소에 따르면 지난 2일부터 11거래일간 외국인 투자자가 코스피를 5조 1910억 원어치 순매수한 사이 개인 투자자는 7조 8440억 원어치 팔아치웠다.
이 기간 외국인은 9월 5일(1370억 원 순매도) 하루를 제외하곤 순매수로 일관했는데, 개인 투자자는 11거래일 연속 코스피를 순매도 했다.
투심이 향한 종목도 엇갈렸다. 외국인 투자자는 11일간 반도체 대표 종목인 SK하이닉스와 삼성전자를 집중 매수했다. SK하이닉스(000660)를 2조 9350억 원, 삼성전자(005930)를 2조 6700억 원어치 사들였다. 이 기간 SK하이닉스는 36%, 삼성전자는 17% 급등했다. 반면 개인투자자는 두 종목을 집중 매도했다. 삼성전자를 4조 7420억 원, SK하이닉스를 2조 6380억 원어치 팔았다.
대신 개인은 조선주와 이차전지 베팅에 나섰다. 11일간 한화오션(042660)(5000억 원)을 가장 많이 사들였고, 삼성SDI(006400)와 LG에너지솔루션(373220), 포스코퓨처엠(003670)을 각각 2270억 원(2위), 1450억 원(4위), 1170억 원(6위)어치 순매수해 이차전지 업종에 큰 기대를 걸었다.
공교롭게도 한화오션은 같은 기간 외국인 순매도 1위(6420억 원) 종목에 올랐고, 삼성SDI(1960억 원·2위)와 LG에너지솔루션(1280억 원·5위), 포스코퓨처엠(800억 원·8위)도 순매도 상위권에 올랐다.
상반된 투심에 코스피 최고가 행진 속에서 정작 개인투자자는 소외되는 것 아니냐는 우려가 제기된다.
글로벌 인공지능(AI)붐과 반도체 공급 부족에 국내 반도체주의 몸값이 높아지는 가운데, 개인투자자가 집중 매수한 이차전지 업종은 업황에 대한 기대가 과도하다는 평가가 나오고 있기 때문이다.
최근 국내 반도체주는 미국을 중심으로 한 글로벌 AI테마 강세에 연동돼 움직이고 있다. 미국 증시에서 나스닥과 필라델피아 반도체 지수가 강세를 보일 때 SK하이닉스와 삼성전자가 동반 강세를 보이는 흐름이 이어지는 것이다. 증권가에선 이 흐름이 계속된다면 반도체주의 강세가 장기적으로 이어질 것이라 보고 있다.
반면 한동안 부진했던 이차전지 업종은 리튬 가격 상승과 에너지저장장치(ESS)라는 새로운 돌파구를 만나 반등에 성공했지만, 기대감이 과하다는 평이 나오고 있다. 이차전지 대표 업종을 담고 있는 ‘KRX 이차전지 TOP 10지수’는 지난 11일 거래일간 1.62% 상승하는 데 그쳤다.
이안나 유안타증권 연구원은 “리튬 가격 급등으로 인한 재고평가 이익, 북미 전기차 보조금 폐지 앞둔 선수요 등에 3분기 호실적 기대감이 나오고 있다”면서도 “3분기 선수요를 마지막으로 4분기부터는 전기차 구매 보조금 폐지로 미국 내 전기차 수요가 급격히 위축될 수 있고 고관세 적용으로 북미 생산 원가 부담이 본격 반영될 것으로 보여 9월 이후 비중 확대는 신중해야 할 것으로 보인다”고 말했다.
