네이버웹툰-디즈니, 새 디지털 만화 플랫폼 공동개발

네이버웹툰과 디즈니가 손잡고 새로운 디지털 만화 플랫폼을 만든다. 네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰엔터테인먼트는 15일(현지 시간) 월트디즈니컴퍼니와 새 디지털 만화 플랫폼 개발을 위한 비구속적 조건 합의서를 체결했다고 밝혔다. 디즈니는 플랫폼 개발 협력을 위해 웹툰엔터의 지분 2%를 인수한다.
새롭게 구성되는 이 플랫폼을 통해 팬들은 3만5000편 이상에 달하는 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오의 만화들을 즐길 수 있게 된다. 일부는 세로 스크롤 방식 웹툰으로, 일부는 만화책을 보듯 옆으로 넘기는 방식으로 서비스된다. 웹툰엔터가 플랫폼 개발과 운영을 맡으며, 네이버웹툰이 북미에서 발굴한 오리지널 웹툰도 일부 제공된다.
디즈니+ 회원이라면 누구나 추가 비용 없이 만화 플랫폼을 이용할 수 있다.
김준구 웹툰엔터 대표는 “새로 선보일 플랫폼은 우리의 제품 기술 전문성과 디즈니의 방대한 작품들을 결합해 전 세계 팬들에게 디즈니의 전설적인 캐릭터와 이야기를 즐기는 새로운 방법을 제공할 것”이라고 했다. 조시 디아마로 디즈니 익스피리언스 부문 회장은 “독보적인 만화 컬렉션을 한곳에 모아 팬들이 사랑하는 이야기들을 하나의 플랫폼에서 즐길 수 있는 전례 없는 기회를 제공하게 됐다”며 “디지털 만화 분야의 글로벌 리더인 웹툰엔터와의 협력 확대를 통해 새로운 독자층을 확보할 것”이라고 전했다.
디즈니와 협업을 본격화한다는 소식에 미국 나스닥 시장에 상장되어 있는 웹툰엔터 주가는 급등했다. 웹툰엔터는 이날 뉴욕증시에서 전날 대비 5.06% 오른 14.96달러에 마감한 뒤 시간 외 거래에서 한때 90% 넘게 주가가 치솟았다. 오후 8시(미 동부 시간)에는 종가 대비 59.36% 오른 23.84달러에 거래됐다.
