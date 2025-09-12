CJ제일제당 ‘스팸 골드바 에디션’ 하루만에 완판… 한정판 판매전략 주효

CJ제일제당이 선보인 한정판 ‘스팸 골드바 에디션’이 출시 직후부터 뜨거운 인기를 얻고 있다. CJ제일제당은 12일 크림(KREAM)을 통해 1000개 한정으로 판매한 ‘스팸 골드바 에디션이 하루도 채 지나지 않아 모두 판매됐다고 밝혔다. 이번 한정판은 구매자 중 일부에게 약 70만 원 상당의 순금 1돈 골드바를 증정하는 ‘골든 티켓’ 이벤트를 도입해 화제성을 높였다. 실제 골드바를 연상시키는 패키지와 희소성을 강조한 구성은 소비자들의 빠른 구매를 유도한 것으로 보인다.
초도 물량이 완판된 후에도 열기는 이어지고 있다. 지난 8일 CJ 공식 온라인몰 ‘CJ더마켓’에서 선보인 ‘스팸 골드바 더마켓 에디션’은 주문이 몰리며 흥행을 이어갔고, 11일부터는 전국 이마트를 통해서도 구매가 가능해졌다.
회사는 한정판 제품에 맞춰 다양한 마케팅 활동도 펼쳤다. 크림에서 발매되기 전부터 AI로 제작한 영상 콘텐츠와 숏폼 캠페인이 SNS에서 확산되며 사전 기대감을 모았으며, 이후 실제 구매자들이 리뷰 영상과 ‘골드 라벨’ 스팸을 활용한 레시피를 공유하는 등 2차 콘텐츠가 활발히 확산됐다.
CJ제일제당 관계자는 “MZ세대의 ‘한정판’ 소비 문화를 반영한 마케팅 전략이 주효했다. 스팸 골드바 에디션과 함께 특별한 경험을 더 많은 고객에게 확산해 나가겠다”고 말했다.
