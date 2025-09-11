동아일보

한은 “서울 아파트 가격 상승분의 26%는 금리 인하 영향”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 11일 16시 04분

코멘트

글자크기 설정

사진은 지난 7일 남산에서 바라본 서울 아파트 모습. 2025.09.07 뉴시스
크게보기
사진은 지난 7일 남산에서 바라본 서울 아파트 모습. 2025.09.07 뉴시스

한국은행이 지난해 10월 이후 기준금리를 1%포인트 내렸지만 성장률 제고 효과는 미미한 반면 집값 상승은 부추긴 것으로 나타났다. 또 미국 관세정책 탓에 내년 한국 성장률은 0.6% 포인트 하락할 것으로 전망됐다.

11일 한은의 ‘통화신용정책보고서’에 따르면 한은이 지난해 10월부터 올해 5월까지 기준금리를 1%포인트 인하한 결과 성장률 제고 효과가 과거 평균을 밑돌았다. 한은은 해당 기간 기준금리를 연 3.5%에서 2.5%로 낮췄다.

금리 인하는 집값과 가계대출에는 뚜렷한 영향을 남겼다. 올 상반기(1~6월) 서울 아파트 가격 상승분의 26%는 금리 인하 영향으로 판단됐다. 이번 통화신용정책 보고서를 맡은 이수형 금융통화위원은 “향후 추가 금리 인하 시기와 폭을 결정하는 데 있어 성장 흐름과 함께 주택시장·가계부채의 안정 여부가 중요한 고려 요인”이라며 통화정책 방향을 제시하기도 했다.

한은은 올 하반기부터 성장의 효과가 나타날 것으로 봤다. 6월 대내외 불확실성이 일부 완화됐고, 금리 인하가 시차를 두고 성장에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 기준금리 1%포인트 인하가 향후 1년간 성장률에 미치는 폭은 0.27%포인트로 추정됐다.

한편 한은은 미국 관세정책이 한국의 성장률에 악영향을 미칠 것으로 판단했다. 미국 관세 인상이 한국 성장률을 올해 0.45%포인트, 내년 0.6%포인트 낮출 것으로 추정했다. 미국 관세 영향은 크게 무역과 금융 등을 통해 한국 경제에 전달된다. 무역 측면에서 관세 인상으로 수출 비용이 오르고, 미국 내 물가 상승으로 총수요가 줄어들면 대미 수출이 축소된다. 품목 중에서는 대미 수출 비중이 크고 높은 관세율이 적용되는 금속과 자동차, 기계 분야 등의 타격이 클 것으로 우려됐다.

미국 관세는 금융을 통해서도 영향을 줄 것으로 예상됐다. 미국 관세 부과로 물가가 상승해 미국의 통화정책이 더 긴축적으로 운영되면 국내외 금융 여건이 개선되지 못한다는 얘기다. 이에 따라 실물 경제도 부정적인 영향을 받을 수 있다. 한은은 보고서에서 “올해 상반기까지는 미국 관세 정책의 영향이 제한적이었지만 앞으로는 영향이 가시화될 것”이라고 설명했다.

#한국은행#기준금리#금리 인하#집값 상승#가계대출#성장률#미국 관세정책#무역
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0