“한끼 식사된 샐러드, 빅맥처럼 어디서나 즐길 수 있게 할 것”

[동아경제 人터뷰]
안상원-이건호 샐러디 대표
작년 매출 371억… 7년만에 9배로
“건강식 수요 늘며 성장 가능성 확신… 드레싱 100종 조합 테스트하며 개발”
美-대만 등 진출 “K푸드 열풍이 기회”… 품질 유지 위해 채소 농장 직접 운영

지난달 26일 서울 강남구 샐러디 본사에서 만난 안상원(왼쪽), 이건호 공동대표는 “샐러디를 글로벌 프랜차이즈로 키워 세계인의 건강한 식습관 형성에 기여하고 싶다”는 포부를 밝혔다. 샐러디 제공
“해외 곳곳에 매장을 늘려 맥도널드의 빅맥처럼 세계 어디서나 집이나 직장 근처에서 손쉽게 건강한 샐러드 한 끼를 즐길 수 있도록 하고 싶습니다.”

지난달 26일 서울 강남구 ‘샐러디’ 본사에서 만난 안상원(35), 이건호 공동대표(36)는 현재 두 곳인 해외 매장을 100여 곳까지 늘리고 싶다며 이같이 말했다. 안 대표는 “한때 한국에서 에피타이저에 불과했던 샐러드가 건강식 수요에 힘입어 이제는 ‘한 끼 식사’로 자리 잡았다”며 “전 세계 어디를 가도 쉽게 볼 수 있는 맥도널드와 서브웨이 같은 브랜드로 키우고 싶다”고 말했다.

대학생 창업 연합동아리에서 만난 두 공동대표가 2013년 창업한 샐러디는 ‘가성비’와 ‘패스트푸드형’ 모델을 내세운 샐러드 전문 프랜차이즈다. 서울 선릉 1호점을 시작으로 현재 전국에 350곳의 매장을 운영하고 있다. 매출은 2018년 약 44억 원에서 지난해 371억 원으로 7년 만에 9배에 가깝게 뛰었다. 최근에는 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 올해 6월 미국 콜로라도주 웨스트민스터에 첫 매장을 냈고 이달 8일 대만 가오슝에 마스터 프랜차이즈 직영 1호점을 연다. 다음 달 필리핀 진출도 앞두고 있다.

대학생 창업 연합동아리 워크숍 회식 때 처음 대화를 나눈 두 사람은 창업에 대한 가치관이 통한다는 것을 알게 됐고, 그 자리에서 공동 창업을 약속했다. 이들은 1년 뒤 본격적인 사업 준비에 나섰다. 아이템은 이 대표가 군 복무 전 떠난 미국 여행에서 접한 샐러드 전문점에서 착안했다. 이 대표는 “당시 미국에서도 샐러드를 한 끼 식사로 판매하는 전문점이 막 생겨나기 시작했다”며 “국내에서도 다이어트나 건강식 수요가 늘고 있어 성장 가능성이 충분하다고 판단했다”고 말했다.

외식업 경험이 전무했던 두 사람은 기초부터 몸으로 익혔다. 안 대표는 글로벌 외식 기업의 체계적인 매뉴얼을 배우기 위해 한국맥도날드 매장에서 3개월간 주 3, 4회 근무하며 조리와 매장 운영 방식을 익혔다. 이 대표는 낮에는 학교 수업을 듣고 저녁에는 요리학원 기초반에 등록해 기본적인 칼질부터 하나하나 배워 나갔다.

이 대표는 “창업 전 100종이 넘는 드레싱 조합을 하나씩 맛보고, 그중 몇 개를 추려 지인들을 대상으로 소규모 시식회를 열며 대중적인 입맛을 찾아갔다”고 말했다. 전국 맛집을 다니며 한국인에게 익숙한 맛을 찾아 샐러드화하는 시도도 꾸준히 해 나갔다. 들기름 막국수에서 착안한 ‘우삼겹 메밀면’, 시즌 한정 ‘타코 쉬림프랩’ 같은 메뉴가 대표적이다. 소셜미디어에서 화제가 된 ‘연어 깍두기’ 콘셉트의 샐러드도 메뉴 테스트 중이다.

샐러디는 ‘샐러드의 핵심은 원물’이라는 철학 아래 전용 농장을 직접 운영하고 있다. 2021년부터 전북 진안의 농업법인과 손잡고 3만3000m²(약 1만 평) 규모의 ‘샐러디팜’을 조성해 자사 메뉴용 채소를 재배하고 있다. 두 대표는 최근 K푸드 열풍이 이제 막 첫발을 뗀 샐러디의 글로벌 확장에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 샐러디는 미국, 대만에서 채소에 불고기, 삼겹살 등 한식 토핑에 고추장 비빔 소스를 더한 K푸드식 메뉴도 선보이고 있다. 이들은 “K푸드가 성장하는 과정에서 샐러디에도 큰 기회가 열릴 것”이라고 말했다.

#샐러디#건강식#K푸드#샐러드전문점#창업스토리
김다연 기자 damong@donga.com
