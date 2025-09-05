한화, 폴란드 군사기술연구소와 자주포 탄약 품질인증 협력… 유럽 탄약 시장 진출 추진

한화에어로, WITU와 155mm 탄약 품질인증 MOU
“품질 인증 확보해 폴란드군에 모듈화장약 공급 추진”
“유럽 탄약 시장 공략할 것”
한화에어로스페이스가 폴란드 등 유럽 탄약 시장 진출을 위해 현지 연구기관과 협력에 나선다. K9 자주포 탄약 품질과 생산 역량을 확보해 유럽 및 북대서양조약기구(NATO) 회원국의 탄약 공급 부족 문제를 해결한다는 방침이다.
한화에어로스페이스는 4일(현지시간) 폴란드 국제방위산업전시회(MSPO 2025)에서 폴란드 군사기술무기연구소(WITU)가 모듈화장약(MCS) 등 155mm 탄약 관련 부품의 현지 품질인증을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 5일 밝혔다.
WITU는 폴란드 국방부 산하 연구기관이다. 탄약과 탄두 등 시험평가 연구개발과 무기체계 성능 검증 등을 수행한다. 자주포의 155mm 탄두를 정해진 사거리에 맞춰 발사하는 핵심 탄약 구성품인 MCS의 품질 테스트도 담당한다. 업무협약 체결식에는 이부환 한화에어로스페이스 정밀유도탄약(PGM, Precision Guided Munition)사업부장과 야첵 한화에어로스페이스 유럽법인장, 파웰 슈베클레이 WITU 소장 등 주요 관계자들이 참석했다. 협약에 따라 155mm 탄약 구성품 품질인증 공동 진행, 과학기술 인력교류, 공동 연구개발 등을 추진하기로 했다.
한화에어로스페이스 관계자는 “현지 탄약 품질인증을 확보해 폴란드군이 운용 중인 크라프 자주포 탄약 공급은 물론 향후 유럽 내 탄약 생산거점을 확보해 유럽 및 NATO 국가로 탄약 사업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
