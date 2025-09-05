울산 한화케미칼 사택 자리에 800채

㈜한화 건설부문 ‘한화포레나 울산무거’
㈜한화 건설부문은 9월 중 울산 남구 무거동 일대에 ‘한화포레나 울산무거’(조감도)를 분양할 예정이라고 4일 밝혔다. 옛 한화케미칼 사택 용지를 개발하는 사업으로 울산에서 첫 번째 ‘포레나’ 브랜드 단지가 될 예정이다.
인근 학교만 10곳에 학원가 이동 편리
이 단지는 8개 동(지하 3층∼지상 25층) 816채 규모다. 전용면적 84∼166㎡의 중대형 위주로 공급된다. 국민평형이라 불리는 전용 84㎡가 591채로 10채 중 7채꼴이다.
남부순환도로, 삼호로 등을 통해 옥동·신정동으로 쉽게 이동할 수 있어 생활권을 공유한다. 차량 10분 거리에 옥동 학원가가 있고 울산대공원, 남산근린공원, 울산지방법원, 뉴코아아울렛, 현대백화점, 홈플러스, 롯데마트 등의 기반시설도 이용할 수 있다.
생활 인프라도 갖췄다. 단지 인근에는 삼호초, 옥현초, 삼호중, 성광여고, 울산제일고 등 10여 개 학교가 모여 있다. 단지 북쪽으로 태화강이 흐르고 남쪽에는 삼호산이 있는 배산임수 입지다.
단지 성능은 높였다. 남향 위주로 주동을 배치하고 주차장은 100% 지하화했다. 스카이라운지, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성한다. 분양 관계자는 “지역 랜드마크가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 했다. 입주는 2028년 하반기(7∼12월) 예정.
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0