주택 수 미포함에 즉시 입주 가능, 반도건설 ‘유보라 신천매곡’ 할인 혜택

지난 7월 ‘조세특례제한법’이 시행되고, 8월 ‘지방 중심 건설투자 보강 방안’이 발표됨에 따라, 1가구 1주택 특례를 적용받는 지방 준공 후 미분양 단지들이 주목받고 있다.
‘조세특례제한법’에 따르면, 전용면적 85㎡ 이하 비수도권의 준공 후 미분양 주택을 구입하는 경우, 양도세와 종부세를 산정할 때 주택 수에서 제외되어 2025년 말까지 1가구 1주택 특례를 적용받을 수 있다. 또 8월 발표된 ‘지방 중심 건설투자 보강 방안’에는 비수도권 준공 후 미분양 주택의 주택 수 제외 특례 기간을 2025년에서 2026년으로 연장하는 내용이 포함되어 있다.
울산에서는 반도건설이 ‘울산광역시 북구 찬샘1길 20’에 시공한 ‘유보라 신천매곡’이 양도세, 종부세 산정 시 주택수에 미포함(85㎡ 이하·한시적)되는 단지로 주목받고 있다. 이 단지는 지난 6월 사용승인, 8월 보존등기를 완료했으며, 지하 2층~지상 24층, 아파트 5개 동 352세대 규모로 전용면적 64㎡, 84A·B·C㎡, 117㎡로 구성되어 있다.
‘유보라 신천매곡’은 분양가 할인, 계약금 500만 원(1차·분납), 전 세대 시스템에어컨 무상 제공(거실, 안방), 일부 세대 옵션 무상 제공 등 다양한 계약 혜택으로 소비자의 부담을 낮췄고, 완공된 아파트를 직접 보고 결정할 수 있으며 즉시 입주가 가능하다.
‘유보라 신천매곡’은 산업로, 이예로, 오토밸리로, 7번 국도 등과 인접한 직주근접 쾌속 도로망을 갖추고 있으며, 북구 지역에는 농소-외동 국도, 울산 외곽순환도로, 북울산역 동해선 광역전철 등이 예정되어 있어 향후 교통 여건이 더욱 개선될 전망이다.
생활 인프라도 풍부하다. 와우시티 중심상업지구 바로 앞에 위치해 CGV, 홈플러스, 병의원 등 생활 편의시설을 누릴 수 있으며, 매곡천, 동천강 수변공원, 북구국민체육센터 등 자연과 가까운 힐링 생활도 가능하다. 또 도보 통학 거리에 신천초, 매곡중·고가 있으며, 인근에 학원가도 풍부하다.
‘유보라 신천매곡’은 지상에 차량이 없는 공원형 단지로, 입주민의 프라이버시 보호를 위한 넓은 동 간 거리와 남향 위주의 단지 배치로 생활의 쾌적성을 높였으며, 세대당 1.6대의 넉넉한 주차 공간으로 편의성을 더했다. 피트니스센터, 맘스테이션, GX룸, 어린이놀이터, 실내 골프연습장, 단지 내 어린이집 등 건강과 여유를 담은 다양한 커뮤니티도 마련되어 있으며, 아파트 내부는 4-BAY(일부 세대), 드레스룸, 팬트리, 현관 창고 등 효율적인 공간 구성과 풍부한 수납공간을 갖추고 있다.
