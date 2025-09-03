“中디스플레이 글로벌 점유율 2028년 75% 전망”

카운터포인트 “韓은 9%→8% 하락”
중국 기업들이 2028년이 되면 전 세계 디스플레이 생산량의 75%를 맡을 것이란 전망이 나왔다. 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치는 2일 보고서를 통해 중국 업체들의 디스플레이 생산 점유율이 2023년 68%에서 2028년 75%까지 높아질 것으로 전망했다.
같은 기간 한국 업체들의 생산 점유율은 9%에서 8%로 떨어질 것으로 예상됐다. 대만(19%→16%)과 일본(4%→1%)도 생산 점유율이 떨어질 것으로 보인다.
중국 디스플레이 업체들의 강세는 특히 액정표시장치(LCD) 부문에서 두드러질 것으로 예상됐다. LCD TV 및 정보기술(IT) 부문에서는 최소 73% 이상의 점유율을 확보하며 시장을 주도할 것이란 전망이 나왔다.
실제 그동안 LCD 시장을 두고 중국과 경쟁해 왔던 한국 기업들은 중국의 저가형 LCD에 밀리며 관련 사업을 접고 있다. 삼성디스플레이는 LCD 생산을 중단했고, LG디스플레이도 지난해 중국 공장을 매각하면서 대형 LCD 사업에서 철수했다.
반면 한국 기업들은 고부가가치의 유기발광다이오드(OLED) 시장을 공략하면서 점유율을 높여가고 있다. 올 1분기(1∼3월) OLED 분야 한국의 시장 점유율은 65.5%로 전년 대비 4.5%포인트 상승했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0