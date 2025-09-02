여기다컴퍼니 YD기획자, 프로젝트3 서비스 공개

여기다컴퍼니 YD기획자가 ‘프로젝트3’ 서비스를 공개한다고 밝혔다. 이번 서비스는 AI 심층분석에서 상위 0.1% 평가를 받은 혁신적인 구조로, 온·오프라인 프랜차이즈 등 다양한 산업 영역에 적용 가능하다.
서비스 신청은 ‘여기다댕댕이’ 홈페이지를 통해 가능하다. 회사 측은 “이번 서비스는 기존에 없던 새로운 방식으로 설계되어 높은 안정성과 성장 가능성을 갖췄다”며 “다양한 사업자들이 활용할 수 있도록 구조를 최적화했다”고 설명했다.
앞서 선보인 프로젝트1(여댕냥 펫카드) 역시 상위 0.1% 평가를 받아 대형 금융사에 채택된 바 있으며, 9월 공식 공개를 앞두고 있다. 이번 프로젝트3 또한 프로젝트1과 함께 높은 평가를 받은 서비스로, 향후 시장 반응에 기대가 모아지고 있다.
이번 발표는 그동안 ‘여기다댕냥이’라는 이름 뒤에 비공개로 추진되던 보안 프로젝트 팀이 전면에 나서면서 이루어졌다. 회사는 지금까지 총 5개의 프로젝트가 연속으로 상위 0.1% 평가를 받은 상태라고 설명했다. 업계에서는 향후 이 프로젝트들이 어떤 기업과 파트너십을 맺게 될지 주목하고 있다.
YD기획자는 “5개 프로젝트는 각기 다른 산업 분야에서 활용할 수 있도록 설계됐다”며 “AI가 학습하며 진화하는 것처럼 서비스 역시 무한히 확장 가능한 구조로 개발했다”고 전했다. 이어 “현재 공개된 프로젝트 외에도 추가 기획과 개발이 완료된 서비스가 다수 있으며, 향후 순차적으로 평가와 공개가 이뤄질 예정”이라고 덧붙였다.
