기업 61%, 정년 연장보다 퇴직후 재고용 선호

경총, 전국 1136개 기업 설문
기업 10곳 중 6곳이 법정 정년인 60세 이후 고령자 고용 방식으로 ‘재고용’을 선호하는 것으로 나타났다.
세제혜택-인건비 지원 등 원해
한국경영자총협회(경총)가 정년제를 운영 중인 전국 30인 이상 규모 기업 1136개를 대상으로 조사한 결과, 기업들이 선호하는 고령자 고용 방식으로 재고용이 61%, 정년 연장이 32.7%로 집계됐다. 재고용은 정년에 도달한 근로자와 기존 근로관계를 종료한 후 새로운 근로계약을 체결해 고용하는 방식이다.
재고용 대상자 선정 방식으로는 “적합한 인력을 선발해 일부 재고용한다”는 응답이 전체의 61.8%로 가장 많았다. 희망자 전원 재고용을 선호한다는 기업은 10.2%에 그쳤다.
재고용 고령자의 적정 임금으로는 응답 기업의 절반 이상(50.8%)이 퇴직 전 임금 대비 70∼80% 수준을 선호했다. 퇴직 전과 동일한 임금을 선호한다고 응답한 기업은 19.7%였다.
기업들은 정년 후 고령자 채용을 활성화하기 위해 ‘고령 인력 채용 시 세제 혜택 부여’(47.7%)와 ‘고령 인력 인건비 지원’(46.3%) 등의 정책이 도입되어야 한다고 응답했다. 경총 관계자는 “기업들이 고령 인력을 좀 더 쉽게 채용할 수 있도록 하는 정책적 뒷받침이 필요하다”고 말했다.
