[DBR/알립니다]AI가 선택하는 브랜드는 무엇이 다를까

검색창에 키워드를 입력하던 시대가 저물고 있습니다. 이제 소비자는 인공지능(AI)이 제시하는 답변을 곧바로 받아들이며, 그 안에서 제품과 서비스를 선택합니다. 이른바 ‘제로클릭 시대’가 열린 것입니다. 이 변화의 핵심에는 SEO(검색엔진 최적화)와 GEO(생성엔진 최적화)의 차이가 있습니다. SEO는 구글 같은 검색엔진에서 키워드를 검색했을 때 콘텐츠가 상위에 노출되도록 하는 전략입니다. 반면 GEO는 챗GPT 같은 생성형 AI가 답변을 만들 때 브랜드 콘텐츠가 자연스럽게 인용·추천되도록 설계하는 전략을 의미합니다. 즉, ‘사람의 검색’에서 ‘AI의 선택’으로 전환된 환경에 맞는 새로운 브랜딩 방식이 필요해진 것입니다.
DBR은 이러한 변화에 대응해 ‘브랜드가 AI로부터 선택받는 법’을 주제로 실전형 교육을 마련했습니다. GEO 전략을 중심으로 AI 친화적 콘텐츠 설계, 성과 지표, 운영 가이드 등을 다루며, 실제 사례와 워크숍을 통해 참가자가 곧바로 현업에 적용할 수 있는 실행 방안을 제공합니다.
AI가 브랜드를 선택하는 시대, 변화에 선제적으로 대비하는 브랜드만이 시장에서 앞설 수 있습니다. 이번 교육을 통해 제로클릭 시대에 필요한 마케팅 전략을 확보하시기 바랍니다.
●교육 일정: 2025년 9월 26일(금) 오후 2시∼5시 30분
●교육 내용: 제로클릭 시대 패러다임 전환, GEO 전략, AI 친화적 콘텐츠 운영, 성과 측정 및 관리, 실무 적용 사례 분석 등
