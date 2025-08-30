지역화폐 1.2조-농어촌 기본소득 1700억… ‘이재명표 예산’ 대거 포함

[2026년 예산안]
29일 발표된 내년도 정부 예산안에는 농어촌 기본소득, 주 4.5일제 장려금, 지역화폐 등 이른바 ‘이재명표’ 사업 관련 예산이 대거 담겼다.
지역화폐 예산 5년만에 최대폭 확대… 소멸지역 6곳에 月15만원 기본소득
4.5일제 도입 기업에 장려금 277억… 소득 6000만원이하 청년적금 신설도
이재명 대통령이 강조해온 농어촌 기본소득이 내년에 시범사업 형태로 시작된다. 인구소멸지역을 대상으로 공모를 거쳐 6곳을 선정한 뒤 주민 24만 명에게 월 15만 원을 지급한다. 이를 위한 예산으로 1703억 원이 책정됐다. 이 대통령이 그동안 강조했던 기본소득 구상을 제한적으로나마 시험해 보는 계기가 될 것으로 보인다.
새 정부의 국정과제로 선정된 주 4.5일제 도입을 위한 예산도 277억 원 반영됐다. 노사 합의로 임금 삭감 없이 주 4.5일제를 도입한 기업에 장려금을 지급하는 내용이다. 주 4.5일제 도입 기업에 직원 1인당 월 20만∼60만 원의 인건비 보조 장려금을 6개월간 지급한다. 주 4.5일제 도입을 위해 새로 직원을 뽑으면 신규 직원 1명당 60만∼80만 원의 고용창출장려금도 6개월 동안 준다. 이 대통령은 지난달 4일 열린 취임 한 달 기자회견에서 주 4.5일제 추진에 대해 “사회적 대화를 통해 가능한 부분부터 조금씩 점진적으로 해 나가겠다”고 말한 바 있다.
내년 지역사랑상품권 발행 지원 예산은 1조1500억 원 편성됐다. 전국 지방자치단체에서 24조 원 규모의 지역사랑상품권을 발행할 수 있는 규모다. 지역사랑상품권 등의 지역화폐 사업은 이 대통령이 경기도지사 시절부터 강력하게 추진해온 사업이다.
문재인 정부 시절 확대됐던 지역사랑상품권에 대한 국비 지원은 최근 2년 연속 정부 예산안에는 한 푼도 반영되지 않았다. 내년도 예산안에 2021년 1조2522억 원 이후 가장 큰 규모로 부활하는 것이다. 앞서 지역사랑상품권에 대한 중앙정부의 지원을 의무화하는 내용의 법안이 4일 더불어민주당 주도로 국회를 통과해 관련 예산은 앞으로도 정부 본예산에 지속적으로 반영될 것으로 예상된다.
이 대통령이 대선 과정에서 청년 정책으로 공약한 ‘청년미래적금’도 신설된다. 연 소득 6000만 원 이하인 만 19∼34세 청년을 대상으로 월 최대 50만 원을 납입하면 정부가 납입금의 6% 또는 12%를 매칭해 자산 형성을 돕는 사업이다. 일반 청년과 소상공인은 6%, 중소기업에 취업한 지 6개월 이내인 청년에겐 3년 근속을 조건으로 12%를 준다. 이를 위해 예산 7446억 원을 편성한다.
국정과제인 ‘세종시 행정수도 완성’을 위해 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립 설계를 위한 예산도 1196억 원 반영됐다. 올해 예산(395억 원) 대비 약 3배로 늘어난 금액이다. 이 대통령의 대표적 교육 공약인 이른바 ‘서울대 10개 만들기’도 예산에 반영됐다. 거점국립대 육성에 올해보다 배 이상 늘어난 총 8733억 원의 예산을 투입하기로 한 것이다.
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
