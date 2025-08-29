한성숙 “中企-벤처 다시 일어설 생업 안전망 구축”

중기부 장관 취임 한달 간담회
“가장 시급한 과제는 생업 안전망 구축이라고 생각합니다. 소상공인뿐 아니라 중소기업과 벤처·창업 기업들이 다시 회복할 수 있는 기틀을 마련하는 게 중요합니다.”
벤처투자 40조 달성 등 전략 소개
한성숙 중소벤처기업부 장관(사진)은 28일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 취임 한 달 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.
한 장관은 ‘임기 내 꼭 달성하고 싶은 정책이 무엇이냐’는 질문에 “회사를 접고 나면 어디서부터 다시 시작할지 막막하다는 이야기를 들으며 그 사각지대를 메워야겠다는 생각이 들었다”면서 “재창업이나 재도전이 제도적으로 연결될 수 있도록 생업 안전망을 만들고 싶다”고 강조했다. 한 장관은 한 달간 13차례 간담회를 통해 120여 명의 기업인과 전문가를 만났다.
한 장관은 중소벤처 분야 새 정부 경제성장전략을 소개했다. 주요 내용은 모태펀드와 퇴직연금 등을 통한 벤처 투자 40조 원 달성과 제조업 인공지능 전환(AX)을 위한 스마트공장 보급 지원 확대, K뷰티 등 유망 산업 집중 양성과 수출 확대 등이다.
한 장관은 “중기부가 보유한 데이터는 많은데 연결이 안 되어 있는 상태”라며 “데이터를 정책 수립에 ‘쓸 수 있는 형태’로 만들어야 한다”고 했다. 중기부는 기업 정보, 내부 보고서 등 각종 데이터를 디지털화해 통합 데이터베이스(DB)를 구축할 계획이다.
