‘서학개미’ 입문자에 최대 100달러 ‘투자 밑천’ 지원

삼성증권
삼성증권은 해외 주식 거래가 없었던 고객들을 대상으로 최대 100달러를 지원하는 이벤트를 이달 29일까지 진행한다. 이번 이벤트는 2020년 1월 1일부터 지난달 31일까지 해외 주식 거래가 없는 고객을 대상으로 진행된다.
고객이 이벤트를 신청하면 30달러의 투자 지원금이 즉시 지급된다. 입금된 30달러는 신청일자로부터 5영업일 이내에 미국 주식 매수금으로 사용 가능하다. 다만 미국 주식을 사지 않았을 경우 지급된 지원금은 신청일자 기준 6영업일 이후 자동 회수 처리된다.
이벤트 신청 이후 다음 달 30일까지 해외 주식 온라인 거래금액에 따라 최대 70달러의 축하 지원금도 받을 수 있다. 거래대금 100만 원 이상이면 10달러, 5000만 원 이상 30달러, 2억 원 이상 50달러, 10억 원 이상 70달러씩 각각 지급된다. 거래액은 온라인 채널에서의 해외 주식 누적 거래금액을 기준으로 한다.
고객들은 지급받은 지원금을 올 10월 30일까지 미국 주식 매수금으로 사용할 수 있다. 다만 미국 주식을 사지 않은 경우 지급된 지원금은 10월 31일 자동 회수 처리된다.
이벤트에 참여하려는 고객들은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션 ‘엠팝’(mPOP)에서 기간 내에 참여를 신청해야 한다.
삼성증권은 ‘해외 주식 대체입고 이벤트’도 진행 중이다. 타 증권사의 해외 주식을 삼성증권으로 옮긴 고객을 대상으로 진행되며 대체입고 금액 및 거래금액에 따라 다양한 혜택이 제공된다.
강우석 기자 wskang@donga.com
