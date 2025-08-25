현대차-기아, 美 친환경차 판매 150만대 돌파

현대자동차·기아가 미국에서 판매한 친환경차가 누적 150만 대를 넘어섰다. 현대차·기아는 2011년 미국에서 쏘나타 하이브리드와 K5 하이브리드 판매를 시작한 이후 올 7월까지 미국에서 친환경차 151만5145대를 판매했다고 24일 밝혔다. 각각 현대차가 87만821대, 기아가 64만4324대를 판매했다.
현대차·기아는 2011년 미국 친환경차 시장 진출 이후 2022년 50만 대, 2024년 100만 대 판매를 넘어섰다. 현대차·기아는 2021년 친환경차 11만634대를 팔면서 연간 판매량 10만 대 선을 처음 돌파했다. 이후 지난해 34만6441대에 이르기까지 매년 판매량이 늘고 있다. 올해도 1∼7월 22만1565대를 판매해 전년 같은 기간(18만4346대) 판매량을 넘어서며 연간 최고 실적을 올릴 것으로 기대하고 있다.
그동안 미국에서 가장 많이 팔린 현대차·기아의 친환경차 모델은 19만7929대가 판매된 현대차 투싼 하이브리드(사진)였다. 이어 △현대차 쏘나타 하이브리드(19만2941대) △기아 니로 하이브리드(18만3106대) △기아 스포티지 하이브리드(12만9113대) 순으로 판매량이 많았다. 현대차·기아 관계자는 “향후 미국 시장에 신형 팰리세이드 하이브리드와 EV4 등을 출시해 친환경차 라인업을 늘릴 것”이라고 말했다.
