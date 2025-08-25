LG유플러스, AI 활용 보이스피싱 근절 협약

경찰청과 긴급 대응 체계도 구축
LG유플러스가 경찰청과 손잡고 보이스피싱 근절에 나선다. 피싱·스미싱 피해를 예방·차단하고 피해 고객을 돕기 위한 ‘현장 대피소’ 등 긴급 대응 체계도 만든다.
LG유플러스와 경찰청은 22일 서울 용산구 LG유플러스 사옥에서 ‘AI 기술 활용 민생범죄 예방을 위한 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다. 경찰청과 민간 기업이 보이스피싱 예방 등을 위해 협업한 사례는 기존에도 있었지만, AI 기술을 활용해 협업하는 것은 LG유플러스가 처음이다.
LG유플러스는 통신 인프라에서 탐지되는 이상 패턴과 의심 문자 착신번호 등 보이스피싱 관련 데이터를 제공하고, 경찰청은 이를 자체 범죄 데이터베이스 및 수사 정보와 연계해 대응한다. 또한 LG유플러스의 AI 앱인 ‘익시오(ixi-O)’의 보이스피싱 탐지 기능을 통해 피싱 의심 데이터를 경찰청과 공유해 피싱 범죄에 대한 사전 인지부터 대응, 사후 추적으로 이어지는 체계를 만든다.
LG유플러스 매장은 피해 고객의 ‘1차 대피소’로 활용해 추가 피해를 막기 위한 초동 대응부터 경찰 인계까지 이어지도록 했다. 홍범식 LG유플러스 대표는 “국민이 안심할 수 있는 사회를 만들기 위해 경찰청과 함께 책임 있는 민간 기업의 역할을 다하겠다”고 말했다.
장은지 기자 jej@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0