이재용·최태원·정의선·구광모…한미 정상회담에 재계 총수 총출동

한미 정상회담 앞두고 재계 총수 잇달아 방미
이재명 대통령의 한미 정상회담을 후방 지원하기 위해 이재용 삼성전자 회장 등 재계 총수들이 속속 미국행 비행기에 몸을 실었다.
4대그룹 외 조원태-정기선-박지원-서정진도
트럼프, 재집권 후 투자 발표 기업엔 지분 요구 않겠다 방침
재계, 한미 정상회담서 추가 투자 계획 밝힐지 주목
이 회장은 24일 오후 3시 50분경 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 방미 사절단 각오를 묻는 기자들 질문에 미소만 지으며 출국장으로 들어섰다.
이 회장 출장길에는 정현호 사업지원태스크포스(TF) 부회장, 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장 등이 동행한 것으로 전해졌다.
업계에서는 이번 한미 정상회담 과정에서 삼성전자의 미국 텍사스주 테일러 공장에 대한 추가 투자 계획이 논의될지 주목하고 있다. 삼성전자는 앞서 2030년까지 테일러 공장에 170억 달러(약 23조6000억 원)를 투자하기로 했고 지난해에 대미 투자 규모를 총 370억 달러(51조 원)로 확대했다.
하지만 모두 조 바이든 전 미국 대통령 재임 기간에 결정된 사안으로 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후엔 삼성전자는 별도의 미국 투자 계획을 발표하지 않았다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 2기 행정부는 트럼프 대통령 재집권 이후 미국 내 투자를 확대하는 기업에 대해선 지분 확보를 하지 않을 계획인 것으로 알려졌다.
미국 정부는 ‘반도체 지원법’으로 보조금을 받는 기업들로부터 지분을 일부 받는 방안을 검토 중이다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 “미국이 왜 TSMC 같은 기업에 돈을 주나. 트럼프 대통령은 ‘바이든이 그냥 주려 했던 돈을 미국인을 위한 지분으로 바꾸자’고 말했다”고 강조했다.
이런 상황에 이 회장이 한미 정상회담을 계기로 대미 추가 투자 계획을 발표할 가능성이 있다는 추측이 나온다. 아직 매듭짓지 못한 한미 무역협상을 완성하는 데 일조하는 차원이다.
이 회장 외에도 이번 방미 사절단에는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수들이 모두 참여한다.
이밖에 조원태 한진그룹 회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장 등도 미국으로 향한다.
사절단 명단에 포함된 그룹들의 주력 사업들을 보면 이번 한미 정상회담에서는 경제 협력 분야에서 조선, 원전 등 에너지, 반도체, 자동차, 항공 등이 주로 다뤄질 것으로 전망된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
