갤러리아百 웨스트 명품관 새단장…에르메스·고야드 매장 더 키웠다

한화갤러리아는 서울 압구정 갤러리아백화점 명품관 웨스트 리뉴얼 작업을 마치고 개점했다고 24일 밝혔다.
이번 리뉴얼 핵심은 하이앤드 브랜드 에르메스와 고야드의 이전이다. 두 브랜드가 이스트에서 웨스트로 자리를 옮긴 건 서울 명품관 개점 이래 처음이다.
갤러리아는 두 브랜드를 웨스트관으로 이전하며 매장을 훨씬 더 키웠다. 에르메스는 매장 규모를 기존 대비 약 1.7배 수준으로 확장했다. 새 매장에는 한국 전통 예술과 K-팝의 역동성을 반영한 디자인을 적용했다. 윈도우 디스플레이는 현대미술작가인 이미주와 협업해 올해 에르메스 테마인 ‘드로잉, 창작의 시작’을 바탕으로 제작됐다.
고야드는 기존보다 약 1.5배 넓은 공간에 자리잡았다. 리뉴얼 오픈을 기념해 특별 한정 컬러인 ‘아이리스’와 ‘푸시아’를 입힌 신제품을 선보인다. △방돔 나노 △방돔 미니 △앙주 미니 백 총 3가지로 국내 최초 출시다. VIP 고객들을 위한 맞춤형 프라이빗 서비스 공간인 ‘VIC 라운지’도 새롭게 도입했다.
일부 브랜드가 이전을 하면서 이스트 공간에도 변화가 생겼다. 이탈리아 하이엔드 브랜드 로로피아나 매장이 리뉴얼 오픈하고, 이탈리아 하이엔드 디자이너 브랜드 디아티코 아시아 첫 매장이 이스트에 문을 열었다.
한화갤러리아 관계자는 “이번 리뉴얼을 통해 웨스트와 이스트가 통일성을 높인 원 럭셔리 공간으로 거듭났다”며 “앞으로도 다양한 브랜드 유치와공간 혁신을 통해 차별화된 가치를 고객들에게 선사할 수 있도록 하겠다”고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
