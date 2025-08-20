bhc, 올해 신메뉴 판매량 300만 개 넘어서… ‘콰삭톡’도 한 달 만에 20만 개 돌파

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 지난달 선보인 ‘콰삭톡’이 한 달 만에 20만 개 판매를 돌파했다고 20일 밝혔다.
‘콰삭톡’은 크럼블이 입혀진 바삭한 치킨에 스윗 칠리·버터 비스킷·트리플 페퍼 3종 시즈닝을 제공해 하나의 메뉴로 다양한 맛을 구현할 수 있는 커스터마이징형 제품이다. 시즈닝팩을 활용해 내가 새롭게 만드는 ‘나만의 맛’을 완성하는 경험이 소비자 호응을 이끈 것으로 보인다.
이에 따라 ‘콰삭톡’은 bhc의 대표 메뉴인 ‘콰삭킹’과 함께 브랜드의 핵심 라인업으로 자리매김하고 있다. 지난 2월 출시된 ‘콰삭킹’은 지난달 말 기준 누적 280만 개 판매를 기록했으며, ‘콰삭톡’이 합류하며 올해 신메뉴 누적 판매량은 300만 개를 넘어섰다.
bhc는 ‘콰삭톡’의 시즈닝팩 ‘톡톡팩’이 ‘맛 플랫폼’으로써 소비자에게 색다른 즐거움을 제공할 수 있는 방향을 모색하며, 다양한 방식으로 브랜드 경험을 확장해 나간다는 계획이다.
bhc 관계자는 “‘콰삭톡’은 바삭한 식감에 취향을 더할 수 있는 즐거움을 갖춘 메뉴로, 출시 이후 꾸준히 소비자들의 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 ‘콰삭킹’과 ‘콰삭톡’을 중심으로 가맹점에는 안정적인 운영 경쟁력을, 소비자에게는 개성 있는 치킨 경험을 제공하며 선택의 폭을 넓혀갈 수 있게 할 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
