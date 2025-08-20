커피 한 잔으로 독립유공자 후손 돕는다

올해는 광복 80주년입니다. 이를 맞아 매장 두 곳의 8월 한 달 수익금 전액을 독립유공자 후손의 경제적 지원을 위해 특별 기부하겠다고 밝힌 기업이 있는데요. 스타벅스코리아가 그 주인공입니다.
수익금을 기부하는 매장은 독립문역점과 환구단점입니다. 이 두 곳은 커뮤니티 스토어로 운영되는 곳인데요. 커뮤니티 스토어는 매장에서 판매되는 상품당 300원을 지역 사회 발전을 위한 단체에 기부하는 이익공유형 매장입니다. 그중 6호점인 독립문역점은 국가유공자 후손의 정신을 기리기 위한 목적으로 2023년 문을 열었습니다. 독립협회가 자주독립의 의지를 다짐하기 위해 세운 독립문 건너편에 있는 이 매장 내부에는 국가유공자의 정신을 기리는 작품과 디지털 커뮤니티 보드가 마련되어 있죠.
환구단점은 과거 소공동점을 재단장해 2020년 개점한 곳입니다. 고종이 조선을 대한제국으로 국호를 바꾸고 황제 즉위를 앞둔 가운데 하늘에 제를 드리고 황제 즉위식을 거행한 환구단 앞에 있습니다. 매장 내부는 한국 고유 건축물을 주제로 인테리어를 구현했죠. 이곳 역시 커뮤니티 스토어로 독립문화유산 보호 기금을 조성해 왔습니다.
이번 기부는 두 상징적인 커뮤니티 스토어가 지속적으로 해오던 기금 조성 활동과 광복 80주년을 기념하기 위한 사회공헌 차원으로 진행됩니다. 수익금 전액은 별도로 적립돼 한국사회복지협의회를 통해 경제적으로 어렵게 생활하고 있는 독립유공자 후손에게 전달될 예정이라고 합니다. 스타벅스가 커뮤니티 스토어 기금 외 별도 수익금 전액을 기부하는 것은 이번이 처음입니다.
이런 뜻깊은 행사에 보다 많은 고객이 참여할 수 있도록 스타벅스도 자체 홍보에 나섰는데요. 두 곳 매장 내부에는 순국선열의 희생을 기억할 수 있도록 8월 수익금 전액을 기부한다는 내용의 고객 안내문이 별도로 설치되어 있다고 합니다.
나의 소소한 소비로 기부에 참여할 수 있다는 점은 매력적인 듯합니다. 커피 한 잔으로 작지만 뜻깊은 기부에 동참해 보는 건 어떨까요.
