CJ온스타일, 오후 1시까지 주문하면 당일 도착

빠른 배송, ‘바로도착’으로 개편 CJ온스타일이 기존 빠른 배송 서비스를 ‘바로도착’이라는 신규 브랜드로 전면 개편한다고 18일 밝혔다. 이번 개편은 빠른 배송에 대한 고객 수요에 부응하기 위한 전략의 일환으로 추진됐다. 서울 권역을 시작으로 향후 전국 주요 도심지로 확대한다는 방침이다.



바로도착 서비스 가운데 ‘당일도착’ 상품의 주문 마감 시간은 수도권, 충청 기준으로 오전 10시 30분이며, 서울은 오후 1시까지로 연장된다. CJ온스타일은 올해 상반기(1∼6월) 수도권 중심이던 빠른 배송 인프라를 전국으로 확장하고, 주 7일 배송 체계를 본격 가동한 결과 상품 익일 도착률을 71%까지 높였다고 밝혔다. CJ온스타일 관계자는 “빠른 배송을 단순 속도 경쟁이 아닌, 프리미엄 상품까지 아우르는 차별화된 커머스 경험으로 만들겠다”고 했다.





© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지