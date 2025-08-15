올해 상반기 나라 살림 94조3000억 적자

올해 상반기(1∼6월) 나라 살림 적자가 94조 원을 넘어섰다. 지난해보다 소폭 개선됐지만 여전히 역대 네 번째로 규모가 크다. 2차 추가경정예산(추경) 편성을 위해 발행한 국채까지 반영되면 올해 말 나랏빚은 1300조 원을 넘어설 것으로 전망된다.
14일 기획재정부가 발표한 ‘월간 재정동향 8월호’에 따르면 6월 말 기준 총수입은 320조6000억 원으로 1년 전보다 24조7000억 원 늘었다. 국세 수입은 190조 원으로 21조5000억 원 증가했다. 기업 실적 개선과 법인 이자·배당소득 증가 등으로 법인세가 14조4000억 원 더 걷힌 영향이 컸다. 해외 주식 호황에 따른 양도소득세 증가와 성과급 확대, 근로자 수 증가 등으로 소득세수 역시 7조1000억 원 확대됐다.
총지출은 389조2000억 원으로 지난해보다 17조3000억 원 많아졌다. 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 68조6000억 원 적자를 냈다. 통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 나타내는 관리재정수지는 94조3000억 원 적자로 집계됐다. 지난해 동기보다는 9조1000억 원 개선됐지만 2020년(110조5000억 원), 2024년(103조4000억 원), 2022년(101조9000억 원)에 이어 역대 네 번째로 큰 규모다.
6월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 1218조4000억 원으로 전월 대비 6000억 원 커졌다. 기재부 관계자는 “지난달부터 집행되기 시작한 2차 추경은 다음 달부터 반영된다”며 “올해 말 관리재정수지 적자는 111조6000억 원, 국가채무는 1301조9000억 원에 달할 것”이라고 설명했다.
