BBQ, ‘전곡로데오거리 치맥축제’ 후원… ‘1호점’ 전곡과 동행 이어가

BBQ가 경기 연천군과 손을 잡고 치맥축제 후원에 나선다.
제너시스BBQ 그룹은 경기도 연천군청에서 ‘2025 전곡로데오거리 치맥축제’의 성공적 개최를 위한 후원금을 전달했다고 13일 밝혔다.
전곡로데오거리 치맥축제는 오는 29일부터 30일까지 이틀간 1호선 전곡역 앞 광장에서 열린다. 치킨과 맥주를 함께 즐길 수 있는 푸드존, 다양한 공연, 체험 프로그램이 마련돼 지역 주민과 관광객이 함께 즐기는 여름 축제로 진행될 예정이다.
올해 창립 30주년을 맞은 BBQ에게 전곡은 특별한 의미를 지니는 지역이다. BBQ는 지난 1995년 11월 15일 전곡에 1호점을 열면서 창업 여정을 시작했다. BBQ는 앞으로도 연천군과 BBQ거리 조성 방안을 논의해 나가는 등 지속적인 파트너십을 통해 협력해 나갈 예정이다.
김덕현 연천군수는 “BBQ의 관심과 지원에 감사드린다”며 “철저한 준비로 행사의 성공은 물론, 지역경제에도 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
