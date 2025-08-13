동아일보

더피플라이프, 상조보증공제조합 신용평가서 14년 연속 1등급 획득

  • 동아경제
코멘트

글자크기 설정

이미지=더피플라이프 제공
이미지=더피플라이프 제공
토탈 라이프케어 전문기업 더피플라이프가 상조보증공제조합 신용평가에서 14년 연속으로 신용평가 1등급을 받았다고 밝혔다.

모든 상조회사는 선불식 할부거래법에 따라 회원에게 받은 선수금은 은행이나, 공제 조합에 의무적으로 예치해야 한다. 상조보증공제조합은 상조회사의 예치기관 중 하나로 2010년 공정거래위원회의 인가를 받아 설립됐다.

더피플라이프는 전통적인 상조 서비스에서 벗어나 웨딩, 어학연수, 크루즈 여행, 유품 정리 등 다양한 라이프케어 분야로 사업을 확장하며, 지속 가능한 성장과 수익성 확보에 주력하고 있다. 이번 신용등급 유지 역시 철저한 리스크 관리와 고객 보호 정책이 뒷받침한 결과라는 것이 업체측의 설명이다.

또 더피플라이프는 공정거래위원회와 한국소비자원이 공동 운영하는 소비자중심경영(CCM) 인증을 세 차례 연속 획득한 바 있다.

더피플라이프 차성곤 대표는 “14년 연속 최고 신용등급 획득은 더피플라이프의 재무 건전성과 책임 경영의 결실”이라며 “앞으로도 고객 신뢰를 최우선 가치로 삼아 안정적이고 지속 가능한 라이프케어 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0