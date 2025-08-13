이마트, ‘오케이 프라이스’ 자체브랜드 출범… “생필품 5000원 이하로 가격억제”

가격파격 선언으로 생필품 최저가 판매
통합 매입과 글로벌 소싱으로 가격 경쟁력 강화
고객 중심의 장바구니 물가 안정 목표
이마트가 고물가 속 고객의 장바구니 부담을 줄이기 위해 다양한 가격 인하 노력을 지속하고 있다. 13일 이마트와 에브리데이는 가격 혁신의 연장선으로 초저가 자체브랜드(PL) ‘5K PRICE(오케이 프라이스)’를 오는 14일 출시한다고 밝혔다.
전국 370여 개 매장과 SSG닷컴, 퀵커머스를 통해 판매되며, 가격은 880원부터 4980원으로 구성된다. 통합 매입과 글로벌 유통을 통해 최대 70% 저렴한 가격을 구현했다고 한다.
‘5K PRICE’는 가공식품과 일상용품 중심으로, 1~2인 가구를 겨냥해 기존 대비 25~50% 소용량으로 개발됐다. 이는 이마트와 에브리데이 합병 후 첫 통합 PL로, 통합 매입 시너지를 활용해 가격과 품질 경쟁력을 강화했다. 1차로 162종이 출시되며, 하반기 250종으로 확대된다.
대표 상품으로는 카놀라유·해바라기유(500ml, 3480원), 포도씨유·올리브유(250ml, 4980원), 히말라야 핑크 소금 김(5g×12봉, 3980원), 팝콘(980원), 미니 베이글칩(1980원), 크리스피 크레페(2980원) 등이 있다. 건강 트렌드를 반영한 저당·저칼로리·고단백 제품으로는 건면 라면(4봉, 2980원), 노슈가 딸기잼(3980원), 저당 고추장(4780원) 등이 포함된다. 이색 상품으로는 양파 함량 97%의 양파칩(2980원)과 조리 없이 먹을 수 있는 급속 냉동 닭강정(4980원)이 있다.
‘5K PRICE’는 통합 매입과 글로벌 제조사 협업으로 원가 경쟁력을 확보했다. 약 25% 상품은 스페인 NFC 오렌지주스(3980원), 헝안그룹의 3겹 화장지(4480원), 시루이의 3중날 면도기(2980원) 등 해외 소싱으로 개발됐다. 이를 통해 매입량을 2배 이상 늘려 규모의 경제를 실현했다.
이마트 관계자는 “‘5K PRICE’는 초저가임에도 품질과 기획력을 담아 체감 물가를 낮추고, 통합 매입의 원가 경쟁력을 재투자해 선순환 구조를 만들 것”이라고 밝혔다.
