단체 카톡방 메시지 삭제, 누가 했는지 모르게 한다

삭제 가능 시간도 ‘24시간내’로 늘려
카카오톡의 메시지 삭제 가능 시간이 기존 5분에서 24시간 내로 대폭 늘어난다. 누가 메시지를 삭제했는지도 특정할 수 없게 한다.
카카오는 이 같은 내용의 카카오톡의 ‘메시지 삭제 기능’ 업데이트를 12일부터 진행한다고 밝혔다. 삭제 기능을 2018년 8월 처음 도입한 지 약 7년 만에 개편하는 것이다.
그동안은 메시지 전송 후 5분까지 상대방이 읽은 메시지와 읽지 않은 메시지를 모두 삭제할 수 있었는데, 이번 업데이트로 이미 보낸 메시지를 삭제할 수 있는 시간이 24시간 내로 늘게 된 것이다.
삭제된 메시지 표기 방식도 바뀐다. 기존에는 누가 메시지를 삭제한 것인지 보여줬지만, 앞으로는 채팅창에서 ‘메시지가 삭제되었습니다’라는 안내만 뜰 뿐 누가 삭제한 것인지 보여주지 않는다. 1대 1 대화 중 자신의 메시지를 삭제한 경우가 아니라면 삭제한 사람이 누구인지 알 수 없는 셈이다.
이번 업데이트는 기기와 운영체제(OS)별로 순차 적용된다. 이날 맥 PC버전 OS부터 업데이트가 이뤄졌으며, 모바일 버전 업데이트도 수일 내 이뤄질 예정이다.
카카오 관계자는 “대화의 부담감을 낮추고 원활한 소통 환경을 조성하기 위해 메시지 삭제 기능을 대폭 개선했다”고 설명했다.
장은지 기자 jej@donga.com
