압구정 재건축, 한강 방향 보행로 지하에 둔 3구역은 ‘퇴짜’

서울의 핵심 재건축 단지로 꼽히는 서울 강남구 압구정 아파트지구에서 ‘공공보행통로’가 사업 속도를 결정하는 주요 요소로 부각되고 있다. 전체 4개 구역 중 3곳이 단지 담장을 없애고 지상에 일반인이 자유롭게 한강으로 향하는 길을 짓기로 하며 본격적으로 사업에 돌입했다. 반면 공공보행통로를 지하에 차량과 함께 다니는 형태로 짓기로 한 압구정3구역은 서울시 심의를 넘지 못하고 있다.
●압구정3구역 “지하에 차도-보행로 함께 조성”
11일 서울시에 따르면 압구정 3구역 정비계획은 이달 5일 서울시 도시계획위원회 정비계획 결정 및 경관 심의에 상정됐지만 보류 판정을 받았다. 2023년 7월 조합이 서울시와 함께 재건축 후 단지 밑그림에 반영할 핵심 요소를 담은 신속통합기획안을 수립했지만 해당 내용이 반영되지 않았다는 취지에서다.
이날 심의에 참석한 복수의 관계자에 따르면 공공보행통로 위치와 조성 방식을 두고 도계위 내에서 부정적 의견이 많았던 것으로 전해졌다. 서울시와 조합이 합의한 신속통합기획안은 단지 정중앙을 가로질러 한강으로 향하는 길이 400m 공공보행통로를 계획했다. 하지만 조합은 이 보행로를 지하로 내리고 차도도 함께 짓는 것으로 계획을 바꿨다.
도계위 참석자들은 해당 이 지하 차로 겸 보도가 통행하기 어려운 ‘토끼굴’이 될 수 있다며 우려를 나타낸 것으로 알려졌다. 전체 폭은 21m지만 왕복 4차선을 지으면 보행자 도로 폭이 9m 이하로 줄기 때문이다. 도시계획 관계자는 “서울시가 압구정3구역에만 공공보행로를 지하에 보차 혼용 방식으로 짓도록 허가하는 결정을 내리기는 어려울 것”이라고 내다봤다.
반면 압구정 아파트지구 2·4·5구역 정비계획은 모두 도계위를 통과했다. 2구역은 지난해 11월, 4구역과 5구역은 각각 올해 7월, 8월 심의를 통과했다. 재건축 후 단지 도로, 공원 등 기반시설 위치와 개발 밀도 등 밑그림을 정한 것으로 3개 구역은 재건축 후 4497채에서 5636채로 바뀔 예정이다.
사업 속도가 가장 빠른 2구역은 단지 남북을 가로지르는 8m 폭 공공보행통로를 둬 북측에 있는 입체보행교, 한강공원으로 통행할 수 있도록 했다. 최고 높이, 스카이라인 계획도 심의사항을 그대로 유지해 현재 시공사 선정 절차를 밟고 있다. 4구역과 5구역은 재건축 후 짓는 단지에 동서를 가로지르는 통학로를 지상에 설치할 계획이다. 이 길을 통하면 지상부에서 압구정 초·중·고와 청담초·중·고로 연결돼 학생들이 단지를 에둘러가지 않게 된다.
●‘폐쇄형 단지’로 주민 불편 계속돼
서울시가 ‘열린 단지’ 조성에 집중하는 이유는 그 동안 폐쇄적인 아파트 단지로 인해 일반 시민들이 불편을 겪어왔다고 보기 때문이다. 그 동안 주요 재건축 단지에서는 보행로 조성을 약속했다 정작 재건축·재개발 후에는 단지 외곽에 담장을 둘러 외부인 통행을 차단하는 사례가 계속해서 나오고 있다. 학생들이 외부로 단지를 우회해 등하교하거나, 한강 등 공공시설로 접근하려면 한참을 돌아가야 하는 문제가 발생하고 있는 것이다.
서울시는 이런 문제를 막기 위해 지역권 설정 등 법적 수단까지 검토하고 있다. 지역권을 설정할 경우 통행 등 특정 목적을 위해 사유지를 공공의 편익을 위해 사용하는 것이 가능해진다. 최은영 한국도시연구소 소장은 “지하도로는 지상과 대비해 쾌적성이 떨어질 수 밖에 없다”며 “도로, 경관 등은 조합원만의 것이 아닌 만큼 서울시에서 적극적으로 대응해야 한다”고 설명했다.
댓글 0