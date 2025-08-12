소문기획, 벤처기업확인서 발급 받아…“AI 기반 마케팅 분석 기술력 인정”

종합광고대행사 ㈜소문기획(대표 이원주)이 중소벤처기업부로부터 벤처기업확인서를 발급받았다고 12일 밝혔다.
소문기획은 이번 벤처기업확인서 발급에 대해 “기술 중심 광고대행사로서의 성장 가능성을 공식적으로 인정받았다”며 “이를 통해 정책 자금, 세제 혜택, 기술보증기금 우대 등 다양한 정부 지원 프로그램에 참여할 수 있는 자격을 확보했다”고 평가했다.
소문기획은 온·오프라인을 아우르는 통합 마케팅 서비스에 특화된 기업으로, 자체 개발한 AI 기반 마케팅 전략 도출 시스템과 머신러닝 기반 SNS 성과 분석 솔루션을 보유하고 있다. 해당 기술은 캠페인 전 과정에서 고객 맞춤형 데이터 분석과 실행 전략을 설계할 수 있는 기반을 제공한다.
소문기획 관계자는 “기술력을 바탕으로 한 광고 전략의 고도화는 앞으로 고객 성과 창출의 핵심이 될 것”이라며 “‘창의로 세상을 움직이고, 혁신으로 가치를 만든다’는 우리의 슬로건처럼, 대기업뿐 아니라 중소기업과 스타트업까지 실질적인 성장을 지원하는 마케팅 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0