한화토탈에너지스, 친환경 제품 인증으로 ESG 경쟁력 확대

한화토탈에너지스가 국제 친환경 제품 인증인 ‘ISCC PLUS’을 획득하며 ESG 경쟁력을 확대하고 있다.ISCC PLUS(International Sustainability & Carbon Certification PLUS)는 EU의 재생에너지 정책에 근거해 제품 생산과정 전반에 걸쳐 친환경 원료 사용을 입증하는 국제인증제도로 전 세계 130여개의 정유화학사, 원료제조사 등이 회원사로 가입돼 있다.한화토탈에너지스가 이번에 ISCC PLUS 인증을 받은 제품은 합성수지 5종(EVA, LDPE, LLDPE, HDPE. PP)과 부타디엔(BD), 스티렌모너머(SM)이다.한화토탈에너지스는 이번 인증으로 EVA 등 합성수지 제품으로 의류, 가전 등 친환경 저탄소 제품 생산을 확대하고 있는 고객사들에게 탄소배출 저감효과를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 향후 친환경 제품 수요가 증가할 것으로 예상되는 ABS, PS의 상위 원료인 BD, SM에 대한 ISCC PLUS 인증도 함께 획득했다.한화토탈에너지스는 ISCC PLUS 인증을 획득한 제품들의 생산을 위해 기존 화석연료 기반의 나프타 대신 바이오 나프타와 폐플라스틱 열분해유 기반 나프타를 대체 원료로 도입할 계획이다.대두유, 팜유, 폐식용유로 생산되는 바이오 나프타는 기존 화석연료 기반 나프타보다 가격이 세 배 이상 비싸지만 차세대 친환경 원료로 주목받고 있다. 열분해유 나프타는 폐플라스틱에 열을 가해 만든 열분해유를 석유화학 공정에 사용하기 위해 불순물 등을 제거한 후 나프타로 정제한 제품이다.한화토탈에너지스는 6월부터 친환경 나프타를 도입해 공정 테스트와 시범 생산을 시작하고, 향후 저탄소 플라스틱 제품 수요처 발굴을 확대한다는 계획이다.탄소중립이 미래 기업 경쟁력을 좌우할 화두로 떠오른 가운데, 대표적인 탄소배출 업종인 석유화학업계에서도 탄소 절감을 위한 선제적인 경영활동에 역량을 집중하고 있다.한화토탈에너지스도 탄소 감축을 위한 중장기 로드맵을 수립하고 ESG경영팀, 기후변화대응팀 등 관련부서 신설 및 조직 개편을 실시하며 탄소중립 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다. 한화토탈에너지스 관계자는 “이번 ISCC PLUS 인증으로 폐플라스틱을 재활용한 원료로 생산한 저탄소 플라스틱 제품의 친환경 경쟁력을 확보했다”며 “친환경 제품 수요가 증가하고 있는 플라스틱 시장에서 ESG 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.