권진아, 첫 日 단콘 성료 “더 성장해서 만날게요”

1일 소속사 어나더에 따르면, 권진아는 최근 일본 도쿄 니혼바시 미쓰이홀에서 첫 단독 공연 ‘2026 권진아 첫 번째 콘서트 인 재팬(Kwon Jin Ah 1st Concert in Japan)’을 열었다.
이날 R&B와 팝 장르를 오간 권진아는 국내에서 인기를 누린 ‘오늘 뭐 했는지 말해봐’, ‘운이 좋았지’ 등을 불렀다.
특히, ‘유 올레디 해브(You already have)’는 직접 기타 연주와 함께 선보였다. 이어 ‘우리의 방식’ 등 록 사운드 무대를 통해 정열적인 매력을 발산했다.
또한, 일본에서 큰 인기를 누린 드라마 ‘엄마친구아들’, ‘나의 완벽한 비서’, ‘슬기로운 의사생활’에 삽입된 OST 메들리를 들려줬다.
특히 현지 팬들을 위해 특별히 준비한 J-팝 커버 무대는 공연의 열기를 더욱 고조시켰다. 권진아는 애니메이션 ‘체인소맨’ OST ‘제인 도(Jane doe)’, 우타다 히카루의 ‘퍼스트 러브(First Love)’, 요네즈 겐시의 ‘레이디(Lady)’, 아마자라시의 ‘내가 죽으려고 생각한 것은’ 등을 자신만의 색깔로 재해석했다. 특히 “요네즈의 ‘레이디’를 처음 불렀을 때 일본어가 너무 어려웠던 것이 계기가 돼 본격적으로 일본어 공부를 시작하게 됐다”는 뒷얘기도 전했다.
이번 공연은 현지 최정예 세션들과의 음악적 교류를 통해 완성도 높은 무대로 꾸며졌다. 일본의 글로벌 밴드 ‘원오크록(ONE OK ROCK)’ 프로듀서로 활약 중인 기타리스트를 비롯한 일본 현지 밴드 세션이 참여했다.
어나더는 “권진아는 서툴지만 직접 준비한 일본어 멘트를 건네고, 어려운 부분은 통역사의 도움을 받으면서도 최대한 현지 언어로 소통하고자 노력해 관객들과 긴밀하게 호흡했다”고 특기했다.
권진아는 “공연에 함께해주신 일본의 모든 관객 여러분 감사합니다. 제 노래로 위로와 행복이 가득한 시간이었길 바랍니다”라며 “다음에 또 일본에서 만날 그날을 기다리고 있겠습니다. 더 성장해서 만날게요. 공연에 와주신 모든 분들, 오늘도 운이 좋았지!”라고 소감을 전했다.
댓글 0