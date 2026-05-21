에잇세컨즈, 여름 전략 상품 ‘올데이 크리즈’ 출시

가볍고 쾌적한 주름 소재… 다양한 스타일링 가능
삼성물산 패션부문 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 여름을 맞아 쾌적한 착용감과 트렌디한 디자인을 갖춘 신상품 ‘올데이 크리즈(ALL-DAY CREASE)’를 선보였다.
올데이 크리즈는 어떤 상황에서도 스타일링이 가능한 크리즈 소재 컬렉션이다. 크리즈는 가볍고 시원하며 구김이 적고 관리가 쉬운 소재다. 소재 특유의 자연스러운 주름이 스타일의 완성도를 높여주며, 출근룩부터 주말 나들이, 휴양지룩까지 다양한 상황에서 폭넓게 활용할 수 있다.
여성 라인은 보트넥·셔링 블라우스와 머메이드 스커트, 와이드 팬츠 등으로 구성됐다. 남성 라인은 오버핏 재킷과 반소매 셔츠, 밴딩 쇼츠 등을 선보였다. 전반적으로 여유로운 실루엣을 적용해 트렌디한 느낌을 강조했으며, 상하의 셋업 연출이 가능해 실용성을 높였다. 올데이 크리즈를 포함한 여름 신상품은 전국 80개 매장과 온라인 SSF샵에서 판매된다.
에잇세컨즈는 지난 3월 ‘매직 슬림 티셔츠’를 출시해 여름 시장 선점에 나선 바 있다. 기본 반소매 디자인에 꼬임 디테일을 더해 실루엣을 차별화한 것이 특징이다. 이 제품은 출시 이후 지난 10일까지 약 4만 5000장이 판매되는 등 여성 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
에잇세컨즈 관계자는 “시원한 착용감과 자연스러운 멋을 갖춘 올데이 크리즈를 올여름 주력 상품으로 육성할 것”이라며 “최신 유행을 빠르게 제안하는 동시에 차별화된 소재와 핏을 기반으로 한 시즌별 대표 아이템을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
이설 기자 snow@donga.com
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