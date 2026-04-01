“유일한 박사의 삶, 그 자체가 드라마더라”

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‘미생’으로 잘 알려진 윤태호 작가
유한양행 창업자 일생 웹툰으로

윤태호 작가는 유일한 박사에 대한 첫인상을 이렇게 떠올렸다. “그냥 인자한 할아버지였죠. 나비넥타이에 은발, 뿔테 안경.” 하지만 전기를 읽은 뒤엔 달라졌다. “굉장히 살벌한 분이더라고요. 자신에게 유독 엄격하신 분이라고 느꼈습니다.” 유한양행 제공
윤태호 작가는 유일한 박사에 대한 첫인상을 이렇게 떠올렸다. “그냥 인자한 할아버지였죠. 나비넥타이에 은발, 뿔테 안경.” 하지만 전기를 읽은 뒤엔 달라졌다. “굉장히 살벌한 분이더라고요. 자신에게 유독 엄격하신 분이라고 느꼈습니다.” 유한양행 제공
“저세상에 간다면 ‘이분’을 꼭 한 번 만나보고 싶어요.”

여기서 ‘이분’은 독립운동가이자 유한양행 창업자인 유일한 박사(1895∼1971). 그를 흠모하게 된 이는 만화 ‘미생’ ‘이끼’로 잘 알려진 윤태호 작가(57)다.

윤 작가는 올해 유한양행 창립 100주년을 맞아 유 박사의 삶을 웹툰 ‘NEW 일한’(8화)으로 풀어냈다. 그는 15일 서울 동작구 유한양행 본사에서 가진 간담회에서 작업 과정을 소개했다.

윤 작가는 “유 박사님은 우리 세대에겐 안티푸라민 등으로 너무나 익숙한 분”이라며 “하지만 (유한양행과) 첫 미팅 뒤 ‘이게 지옥이구나’란 생각이 들었다”고 입을 뗐다.

“박사님이 자서전처럼 직접 쓴 기록이나, 자신의 내면과 생각을 드러낸 자료가 없더라고요. 인터뷰조차 없었어요. 일단 있는 것들을 최대한 많이 보잔 생각에 몇 달 동안 자료만 읽었습니다.”

윤 작가는 조사를 하면 할수록 유 박사의 삶 자체가 ‘드라마’처럼 느껴졌다고 했다. 50세에 조국 해방을 위한 특수작전에 자원했고, 76세에는 전 재산을 사회에 환원했다. 윤 작가는 “어떻게 그 시대에 이런 사람이 가능했을까 싶었다. 삶 전체가 그냥 드라마 소재라 봐도 된다”며 “제대로 된 전기로 그려보고 싶어, 80부짜리로 제안해 달라고 했을 정도”라고 했다.

특히 1919년 3·1운동 직후 미국 필라델피아에서 서재필 등 재미 한인 리더들이 ‘한인 자유 대회’를 열 당시 유 박사가 결의문 작성 역할을 맡았던 점도 언급했다. 유 박사는 미 독립선언서의 핵심 구절을 계승해 ‘우리는 정부가 바로 피치자로부터 나오는 권력에서 유래하는 것이라고 믿고 있다’라는 문장을 담았다.

윤 작가는 이 장면을 웹툰에서 클라이맥스로 그리기도 했다. 그는 “영화 ‘변호인’의 명대사 ‘모든 권력은 국민으로부터 나온다’가 여기서 유래한 것”이라며 “어마어마하게 모던한 분”이라고 했다.

“요즘 불확실성에 대해 많이 얘기하지만, 유 박사님이 겪은 걸 뛰어넘는 불확실성이 있었을까요. 우리가 목격하고 배워야 할 건 그런 환경에서 어떻게 자기 내면을 블록 쌓듯 탄탄하게 쌓아왔는지, 어떻게 흔들리지 않았는지입니다. 전 운 좋게도 이번 기회를 통해 박사님을 배웠는데, 더 많은 이들이 알게 됐으면 좋겠습니다.”

#유일한#유한양행#윤태호#독립운동가#3·1운동#웹툰#한인 자유 대회
김소민 기자 somin@donga.com
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