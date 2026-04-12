“모든 게 완벽”…하지원, BTS 월드투어 찾았다

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하지원과 방탄소년과 뷔, 정국. 뉴시스
하지원과 방탄소년과 뷔, 정국. 뉴시스
배우 하지원(48)이 경기 고양 고양종합운동장에서 열린 그룹 방탄소년단(BTS) 콘서트를 찾았다.

하지원은 11일 인스타그램을 통해 BTS 콘서트를 마치고 “뷔, 정국과”라며 “정말 모든 게 멋지고 아름다웠어”라는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진에서 하지원이 뷔, 정국과 나란히 앉아 환하게 웃었다.

또한 하지원은 공연장을 배경으로 응원봉을 들고 있는 사진을 공개하며 “오늘 BTS 콘서트는 정말 순간순간이 최고였고 모든 게 완벽했다”라며 “이렇게 멋질 수 있다니”라는 글을 남겼다.

방탄소년단은 9일과 11일, 12일 경기 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’을 열었다. 이 공연으로 전 세계 방탄소년단의 팬들이 고양시를 찾았다. 방탄소년단은 고양시를 시작으로 도쿄, 북미, 유럽, 남미, 아시아 34개 도시에서 85회에 걸쳐 공연할 예정이다.

#하지원#방탄소년단
정봉오 기자 bong087@donga.com
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