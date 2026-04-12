“모든 게 완벽”…하지원, BTS 월드투어 찾았다

배우 하지원(48)이 경기 고양 고양종합운동장에서 열린 그룹 방탄소년단(BTS) 콘서트를 찾았다.
하지원은 11일 인스타그램을 통해 BTS 콘서트를 마치고 “뷔, 정국과”라며 “정말 모든 게 멋지고 아름다웠어”라는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진에서 하지원이 뷔, 정국과 나란히 앉아 환하게 웃었다.
또한 하지원은 공연장을 배경으로 응원봉을 들고 있는 사진을 공개하며 “오늘 BTS 콘서트는 정말 순간순간이 최고였고 모든 게 완벽했다”라며 “이렇게 멋질 수 있다니”라는 글을 남겼다.
방탄소년단은 9일과 11일, 12일 경기 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’을 열었다. 이 공연으로 전 세계 방탄소년단의 팬들이 고양시를 찾았다. 방탄소년단은 고양시를 시작으로 도쿄, 북미, 유럽, 남미, 아시아 34개 도시에서 85회에 걸쳐 공연할 예정이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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