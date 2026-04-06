부활절 맞아 곳곳서 미사-예배 “고통받는 이들 위해 기도”

부활절인 5일 전국 성당과 교회에서 예수의 부활을 축하하는 미사와 예배가 열렸다.
천주교 서울대교구는 이날 정오 서울 중구 명동성당에서 ‘주님 부활 대축일 미사’를 거행했다. 교구장인 정순택 대주교는 “고통받는 모든 이를 기억하며 기도하고 연대해야 한다”며 “전쟁과 폭력 속에서 생명의 위협을 겪는 이들을 외면하지 말아야 한다”고 당부했다.
서울 영등포구 여의도순복음교회에선 기독교대한감리회, 대한예수교장로회 등 개신교 73개 교단이 참여한 ‘2026 한국교회 부활절 연합예배’가 열렸다. 이번 연합예배는 이념과 교단을 초월해 사실상 한국교회 대다수가 참여했다. 대회장은 이영훈 목사가, 설교는 한국교회총연합(한교총) 대표회장 김정석 기독교대한감리회 감독이 맡았다.
한국기독교교회협의회(NCCK)도 부활절 메시지를 통해 “평화와 생명의 세계를 위해 일하는 것이 부활절의 주님께서 우리에게 주시는 고귀한 사명”이라고 밝혔다.
앞서 4일 서울 종로구 광화문광장에서는 한교총 주최로 약 40개 팀 8000여 명이 참여한 부활절 퍼레이드가 열렸다.
김민 기자 kimmin@donga.com
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