BTS 새 앨범 ‘아리랑’ 일주일 만에 417만장 판매

3년 9개월 만에 컴백한 방탄소년단(BTS)의 새 앨범이 발매 일주일 만에 약 417만 장이 팔렸다.
27일 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면 BTS가 20일 발매한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’은 발매 후 일주일 동안 416만9464장 판매됐다. 이는 2020년 2월 발표한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’ 당시 팔린 337만 장을 뛰어넘은 팀 자체 최고 기록이다.
‘아리랑’은 글로벌 음원 플랫폼에서도 흥행하고 있다. 애플뮤직에 따르면 이 앨범은 115개 국가 또는 지역에서 1위를 달성했다. 특히 앨범 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 글로벌 스트리밍 1위에 오른 데 이어, ‘아리랑’ 수록곡 전곡이 ‘오늘의 탑 100: 글로벌’ 차트에 진입했다.
BTS는 21일 서울 광화문광장에서 컴백 공연을 마친 뒤 미국으로 출국했다. 25일에는 4년 8개월 만에 완전체로 미 NBC ‘더 투나이트 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연했다.
사지원 기자 4g1@donga.com
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