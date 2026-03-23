‘월간남친’→‘나를 충전해줘’∙∙∙ 와이낫미디어, 2026년을 빛낼 드라마 라인업 공개

종합 콘텐츠 스튜디오 와이낫미디어 (대표 이민석·오환민)가 2026년을 빛낼 다채로운 드라마 라인업을 공개했다.
와이낫미디어는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’(제작 와이낫미디어, 바람픽쳐스, 카카오엔터테인먼트)로 2026년 드라마 라인업의 화려한 포문을 열었다. ‘월간남친’은 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어권 부문 1위에 랭크됐으며, 총 47개국 TOP 10에 이름을 올렸다. 대한민국 TOP 10 시리즈에서도 공개 이후 1위를 기록했고, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) TV-OTT 통합 드라마 화제성을 포함해 출연자 화제성까지 1, 2위를 차지했다.
와이낫미디어는 ‘월간남친’을 통해 AI 기반 월간 구독형 남자친구를 제공하는 서비스라는 색다른 기획과 화려한 가상현실이라는 볼거리를 제공했으며, 블랙핑크 지수와 서인국의 현실 오피스 로맨틱 코미디를 통해 K-로코 성공 공식을 구현해냈다.
‘은퇴요원+관리팀’(제작 더그레이트쇼, 스튜디오드래곤)는 X세대 은퇴요원 김철수(차승원 분)와 Z 세대 슈퍼에이스 고요한(김도훈 분)이 25년 넘게 범죄조직 배후에서 활동하는 내부자를 쫓는 혐관 브로맨스로, tvN 월화드라마 라인업에 이름을 올렸다. ‘은퇴요원+관리팀’은 와이낫미디어의 자회사 ‘더그레이트쇼’가 제작하는 작품으로, ‘운수 오진날’, ‘가면의 여왕’ 등 서스펜스 넘치는 장르물의 명가로서 그 역량을 발휘할 것으로 기대를 모으고 있다.
회사 오즈아레나는 ‘구필수는 없다’, ‘보라! 데보라’, 상반기 방영 예정인 해녀·해남을 주인공으로 한 청춘 힐링 드라마 ‘아주르스프링’에 이어, 일본 인기 IP를 한국화한 작품 ‘협반’(가제 / 아이디어팩토리, LHX, 오즈아레나)을 선보일 예정이다. ‘협반’은 요리 솜씨가 뛰어난 조폭 마한상이 위기에 처한 사회초년생을 구한 뒤 그의 집에 숨어 지내게 되면서 따뜻한 한 끼 식사를 통해 서로에게 위로와 응원을 건네는 힐링 드라마로, 일본에서 단행본과 드라마로 제작된 동명의 인기 소설을 원작으로 한다. 아시아 프린스 장근석이 주연 마한상 역으로 캐스팅됐으며, ‘꽃보다 남자’, ‘신의 퀴즈 시즌4’, ‘남남’ 등을 섬세하게 연출한 이민우 감독이 메가폰을 잡을 예정이다.
하반기에는 ‘나를 충전해줘(제작 뉴 포인트, 와이낫미디어)’가 K-넷플릭스 로맨틱 코미디의 성공신화를 이어갈 예정이다. 동명의 웹소설을 원작으로 하는 ‘나를 충전해줘’는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디로, 배우 김영광과 채수빈이 호흡을 맞춰 짜릿한 케미를 선사한다. ‘술꾼도시여자들2’와 ‘산후조리원’을 연출한 박수원 감독의 위트가 돋보이는 연출 또한 하나의 관전 포인트로 꼽힌다. ‘이 사랑 통역 되나요?’, ‘월간남친’에 이어 K-넷플릭스 로코의 명맥을 이을 작품으로 기대되고 있다.
와이낫미디어 관계자는 “와이낫미디어는 2026년 넷플릭스 등 글로벌 프로젝트를 중심으로 다양한 드라마 라인업을 선보일 예정”이라고 밝혔다. 또한 “검증된 제작 역량을 토대로 ‘청담국제고등학교’와 같은 독자 IP 프랜차이즈를 꾸준히 선보이며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 IP 스튜디오로 성장해 나가겠다”라고 포부를 밝혔다.
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