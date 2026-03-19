더보이즈 9인, 원헌드레드에 계약해지 통보…이적 15개월 만에 파열음

그룹 ‘더보이즈(THE BOYZ)’ 멤버 상연·제이콥·영훈·현재·주연·케빈·큐·선우·에릭 9인이 소속사 원헌드레드레이블을 상대로 전속계약 1년3개월 만에 해지를 통보하며 법적 대응에 나섰다.
19일 법무법인(유) 율촌에 따르면, 이들은 소속사의 중대한 계약 위반과 신뢰 관계 훼손을 이유로 지난 지난달 10일 전속계약 해지를 통보했다.
율촌 측은 소속사가 2025년 7월부터 정산금을 지급하지 않았으며, 정산 근거 자료 열람 요청을 정당한 사유 없이 거부했다고 밝혔다. 또한 스태프 비용 체불 등 매니지먼트 업무 방기를 해지 사유로 들었다.
원헌드레드 측은 반면 수용 불가 입장을 표명했다.
소속사는 11명 전원의 완전체 활동을 전제로 거액의 계약금을 지급했으나, 일부 멤버의 논란과 탈퇴로 인해 정상적인 팀 활동이 어려워진 상황이라고 맞섰다. 이어 차량 및 연습실 지원은 정상적으로 이뤄졌으며, 숙소 보증금 유용 의혹 등은 명백한 허위 사실이라고 반박했다.
더보이즈 9인은 분쟁 속에서도 팬들과의 약속을 위해 오는 4월 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 예정된 콘서트 등 기확정된 스케줄은 이행한다는 방침이다.
더보이즈 다른 멤버 뉴는 멤버들과의 협의 끝에 현 소속사에 잔류하며 전속계약을 유지하기로 결정했다.
2017년 12월 데뷔한 더보이즈는 12인조로 출발했다. 2019년 활이 탈퇴하면서 11인조가 됐고, 작년 주학년이 사생활 논란에 휘말리며 퇴출돼 10인조가 됐다.
더보이즈는 한 때 4세대 K팝 간판 보이그룹 중 한 팀으로 통했다. 현재 북미 시장을 주름잡고 있는 보이그룹들인 ‘스트레이 키즈’, ‘에이티즈’와 묶여 ‘즈즈즈’로 통했다. 스트레이 키즈, 더보이즈, 에이티즈는 2021년 엠넷 ‘킹덤: 레전더리 워’에서 나란히 1, 2, 3위를 차지했다. 하지만 두 팀과 달리 더보이즈는 해외에서 큰 성과를 내지 못했다. 다만 국내와 일본에선 팬덤을 구축해왔다. 2024년 11월 자신들을 발굴한 IST엔터테인먼트를 떠나 래퍼 겸 프로듀서 MC몽과 차가원 피아크 그룹 회장이 설립한 원헌드레드로 이적했다.
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