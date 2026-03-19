“남은 돈 안 받을게요”…‘휴간’ 샘터 구독자들, 환불거절 후 생긴 일 [손효림의 베스트셀러 레시피]

1970년 4월 창간호부터 올해 1월호까지, 56년간 발행된 월간 잡지 샘터에서 오늘날에도 울림을 주는 글 100개를 추려 엮은 필사책이다. 100개 글 가운데 20개는 해당 구절이 포함된 전체 글도 실었다. 정채봉 피천득 박완서 이어령 법정 스님 장영희 이해인 나태주 한강 등 명사를 비롯해 주부 학생 식당 사장 등 일반인의 글도 고루 담았다.



‘아이들 학교로 우산을 들고 갈 일이 있을 때엔 하나라도 우산을 더 챙겨서 갑니다. 우산이 없어 비를 맞는 것이 불행한 일이라고 생각하는 아이를 하나라도 줄이고 싶어서.’(김미라· ‘우산 세 개’)



개그맨 전유성은 ‘지금 당장 튀지 않아도 돼. 난 평생 할거니까’에서 이렇게 말한다. ‘다른 인기 개그맨만큼 내가 대사가 많았던 것도 아닌데 지금까지 버틴 이유가 뭘까. ‘나는 이것밖에 할 것 없다. 나는 평생 할 거니까 지금 당장 튀지 않아도 돼’ 하는 마음이 있었던 덕분이라고 생각합니다.’



각 글에는 독자들에게 건네는 질문도 담았다.



‘당장 필요한 것만 가지려 하는 것이 아니라 미래에 필요하리라 상상되는 것까지 미리 장만하려고 하기 때문에 욕망이 한없이 커지고 그 한없이 커진 욕망을 채우기 위해서 한없이 노력해야 한다’는 글(손봉호·‘어려운 길을 택할 때’) 아래에는 이런 질문을 썼다. ‘앞선 욕심으로 인해 현재의 일을 그르친 적은 없나요.’



이어령 전 문화부 장관은 ‘아침 중의 아침을 위해’에서 이렇게 말한다.



‘우리의 삶은 일직선으로 뻗어가는 운하가 아니라 돌에 부딪치면 돌아가는 여울이 되고, 산을 만나면 잠시 고였다가 흐르는 호수가 되기도 하며 때로는 폭포, 때로는 소용돌이가 되어 흐르는 강과도 같은 것이라 할 수 있다.’



마음을 다독이고 비우게 하며 지혜를 전하는 글이 여운을 남긴다.