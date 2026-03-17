컵 높이 인식-살균까지 자동… 주방에 똑똑한 가전이 들어왔다

[집愛 살다] 코웨이
바쁜 일상 속에서 가사 노동에 드는 시간과 수고를 줄여주는 ‘자동화 가전’이 현대인의 필수품으로 각광받고 있다. 단순히 집안일을 돕는 수준을 넘어 알아서 상황을 인식하고 작동하는 지능형 기술이 적용되면서 삶의 질을 높여주고 있기 때문이다.
3000여 명 설문 의견 반영… “고객이 원하던 기능 집약”
‘아이콘 정수기 3’ 자동 높이 조절-살균 기능 탑재해 출시
가사 노동 덜어주는 ‘자동화 가전’ 트렌드 주방으로 확대
기술 발전에 따라 자동화의 바람은 이제 우리 생활의 중심인 주방으로 그 영역을 빠르게 확장하고 있다. 특히 매일 수시로 사용하는 정수기에도 소비자의 번거로움을 스스로 해결해주는 자동화 기술이 접목되며 새로운 진화를 맞이하고 있다.
‘코웨이 아이콘 정수기 3’는 가전의 자동화 트렌드를 반영한 대표적인 제품이다. 특히 이 제품은 기존 코웨이 정수기 사용 고객 3000여 명에게 받은 설문을 분석해 ‘고객이 진짜 원하는 기능’을 담아낸 것이 특징이다.
일상 속 번거로움을 덜어주기 위해 사용자가 매번 신경 쓰지 않아도 알아서 맞춰주고 관리해주는 스마트한 기능들을 갖췄다.
눈길을 끄는 기능은 용기를 자동으로 인식하는 ‘스마트 무빙 파우셋’이다. 아이콘 정수기 3는 물이 나올 때 컵이나 텀블러 등의 높이를 센서가 자동으로 감지해 파우셋(수도꼭지)이 위아래로 움직인다. 그 덕분에 낮은 종이컵이나 길이가 긴 텀블러에 상관없이 물 튀는 현상을 최소화해 위생적인 주방 관리에 도움을 준다.
매일 사용하는 정수기의 핵심인 ‘위생 관리’ 역시 강력한 자동 살균 시스템을 통해 강화했다. 아이콘 정수기 3는 물이 추출되는 매 순간마다 유로 끝단에서 흐르는 물을 강력한 UV(자외선)로 99.9% 살균한다. 여기에 그치지 않고 6시간마다 기기 스스로 정기적인 살균을 진행해 더욱 안심하고 깨끗한 물을 마실 수 있도록 돕는다.
자동화 기술로 편의성을 높임과 동시에 정수기 본연의 공간 효율성과 필터 성능도 놓치지 않았다. 가로 16㎝의 초소형 사이즈로 좁은 주방 어디에나 부담 없이 설치할 수 있다. 크기는 줄이면서도 성능을 강화한 ‘올인원 나노트랩 필터’를 탑재해 물속 유해 물질부터 바이러스까지 촘촘하게 걸러낸다.
또한 기기 좌우에 여유 공간이 없어도 앞쪽 커버만 열면 필터를 교체할 수 있는 전면부 필터 교체 구조를 적용해 공간 활용도와 관리의 편리함을 동시에 강화했다.
코웨이 관계자는 “시간의 가치가 그 어느 때보다 중요해진 현대사회에서 일상의 불편함을 스스로 해결해 주는 자동화 가전의 수요는 계속해서 증가하고 있다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울여 실질적인 만족감을 높일 수 있는 제품을 지속적으로 출시해 나갈 것”이라고 말했다.
김인규 기자 anold3p@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0