손연재, 아들 두 돌 기념 세브란스병원에 1억 기부 …“암투병 환자 치료 지원”

인생의 주요 분기점 마다 나눔 실천 …누적 기부액 3억 5000만원
전 리듬체조 선수 손연재가 최근 아들의 두 번째 생일을 기념해 세브란스병원에 1억 원을 기부했다고 소속사 더시드컴퍼니가 전했다. 이번 기부금은 암 투병 환자들의 치료 지원을 위해 사용될 예정이다.
손연재는 “의미 있는 날을 더욱 뜻깊게 보내고 싶었다. 치료를 받고 있는 환자분들과 그 가족들에게 작은 힘이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.
손연재는 인생의 주요 분기점마다 나눔을 실천해 왔다. 시작은 지난 2022년 결혼 당시 기부한 축의금 5,000만 원이었다. 이후 2024년 아들 출산과 지난해 첫 돌, 올해 두 번째 생일까지 매년 1억 원씩 쾌척하며 현재까지 누적 기부액만 총 3억 5,000만 원에 달한다.
손연재는 저소득층 지원과 미혼모 가정 후원 등 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위한 세심한 배려를 멈추지 않아, 체육계를 넘어 사회 전반에 선한 영향력을 전파하고 있다는 평가를 받고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0