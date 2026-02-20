“누가 누구야?” 한가인-김동준 역대급 도플갱어 인증 투샷

배우 한가인이 도플갱어로 불리는 김동준과 닮은꼴 외모를 다시 한번 증명했다. 두 사람은 평소 연예계에서 이목구비가 매우 유사한 ‘닮은꼴’로 유명했으나, 이번에는 한가인이 직접 남장을 시도하며 완벽한 싱크로율을 선보였다.
19일 한가인은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 김동준과 함께 촬영한 사진을 공개하며 이목을 집중시켰다.
이날 한가인은 김동준이 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게: THE LAST’에서 연기하는 북한 엘리트 요원 원류환 캐릭터를 재현하기 위해 가발과 남성용 메이크업에 도전했다.
한가인의 파격적인 변신에 김동준은 “누나가 1막만 대신 해주면 안 되냐, 뒤에서 노래는 내가 하겠다”라고 재치 있게 반응하며 두 사람의 유사한 외모를 인정했다. 김동준 역시 자신의 SNS에 한가인과 찍은 사진을 게시하며 훈훈한 동료애를 보였다.
현재 한가인은 현재 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에 출연하며 대중과 소통하고 있으며, 김동준은 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게’를 통해 무대에서 관객들과 만나고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
