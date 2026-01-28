‘사기캐’ 22기 영숙, 충격 연애운…“올해 망신살 조심”

SBS Plus ‘신빨 토크쇼 귀묘한 이야기2’에 출연한 ‘나는 솔로(SOLO)’ 22기 영숙이 무속인에게 연애 점사를 받았다.
27일 방영된 ‘신빨 토크쇼 귀묘한 이야기2’ 4회에서는 ‘경고’를 주제로 가수 최수호·나는 솔로 22기 영숙이 귀묘객으로 출연했다.
이날 영숙은 ‘귀묘객들의 고민 타파 시간’에서 “남자는 언제쯤 만날 수 있냐”며 무속인에게 연애운을 물었다. 무속인 명화당은 “2026년에는 인연법이 들어오긴 한다. 하지만 시작은 있어도 반드시 깨진다”면서 “올해는 사람으로 인한 망신살을 조심해야 한다”고 말했다.
이어 “사람을 얻다 보면 일에 대해서 궂은 일들이 생기고 사람들에게 구설시비수가 크게 올 수 있다”며 “사랑보다는 일을 하시는 편이 좋겠다”고 조언했다.
무속인의 점괘를 들은 영숙은 실망스러운 표정을 지으면서도 “파이팅”이라며 긍정적인 기운을 내비쳤다.
한편 영숙은 ‘나는 솔로’ 22기 출연 당시 “난 사기 캐릭터라 그런다”며 “얼굴·몸매 좋지, 똑똑하지, 잘 나가지”라고 말해 화제가 된 바 있다. 그녀는 SBS Plus와 ENA의 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에서도 “나는 정말 많이 먹어도 30대 이후로는 살이 안 찐다. 머리끝부터 발끝까지 이렇게 유전자가 괜찮으니 (2세를) 많이 낳아야겠다는 생각이 든다”며 자기 어필을 이어 나간 것으로 유명하다.
