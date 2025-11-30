지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애 인정…“따숩게 만나”

이달 29일 오후 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들2’에서는 지상렬이 MC 은지원 이요원 그리고 고정 출연자인 박서진과 함께 KBS 구내식당에서 만나 식사를 하는 모습이 그려졌다.
이날 자리에서 박서진은 지상렬에게 16세 연하 쇼호스트 신보람을 언급하며 “사귀어요?”라고 물었고 은지원이 “사귀는 거지”라고 대신 답했다. 그러자 지상렬은 “사이좋게 따숩게(따뜻하게) 잘 만나고 있다”고 털어놨다. 이에 이요원은 “잘 만난다는 건 사귄다는 거죠”라고 했다. 이에 지상렬은 “뭘 덮으려는 건 아니고 ‘우리 사귀어요’ 이런 거 자체가 조심스럽다기보단 어색하다”고 고백했다.
이어 지상렬은 “연락은 자주 하냐”는 질문에 “그 친구도 생방송을 하니까 ‘통화가 가능하냐’고 물어서 연락한다”고 답했다. 이요원은 지상렬이 문자보단 전화를 좋아한다고 하자 “옛날 사람들이 전화를 좋아한다”고 반응해 웃음을 안겼다.
또 지상렬은 “이쯤 되면 부모님도 만나야 하는 것 아니냐”는 박서진의 말에 “부모님이 삼계탕집을 하는데 전기구이도 맛있다고 하더라, 닭개장도 있다더라”고 답했다. 이요원은 “삼계탕집 메뉴까지 어떻게 다 아시냐”고 했고 은지원은 “가봤네 가봤어”라며 맞장구를 쳤다.