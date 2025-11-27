故 이순재, 후배들 배웅 속 영결·발인식…연기 경력 70년 대배우 영면

27일 오전 5시 30분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서는 고 이순재의 영결식이 거행된다. 영결식을 마친 후 오전 6시 20분 발인이 엄수된다.
영결식의 사회는 과거 MBC 시트콤 ‘지붕뚫고 하이킥’에서 고인의 사위로 출연했던 정보석이 맡으며, 배우 하지원과 김영철이 추모사를 낭독한다.
고인의 마지막 길을 배웅한 후에는 추모 공간이 차려진 KBS는 따로 방문하지 않고 장지인 이천 에덴낙원으로 향한다.
이순재는 지난 25일 새벽 91세를 일기로 별세했다. 고인은 지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’를 마지막으로 활동을 중단하고, 건강 악화로 재활 치료를 받던 중 사망 소식을 전해 안타까움을 자아냈다.
‘현역 최고령 배우’로 최근까지 활발하게 활동하면서 한국 대중문화계에 큰 족적을 남긴 이순재의 마지막 길에는 각계각층의 인사들이 찾아 조문했다.
이재명 대통령은 빈소에 근조화환을 보내 국민배우의 넋을 기렸다. 오세훈 서울시장을 비롯해 이재오 민주화운동기념사업회 이사장, 박장범 KBS 사장, 박술녀 한복디자이너, 배우 백일섭, 박근형, 김영옥, 김영철, 김용건, 김성은, 김성환, 김학철, 김여진, 신구, 손숙, 송승헌, 송옥숙, 임하룡, 유동근, 윤경호, 윤다훈, 이무생, 이승기, 장동건, 장용, 조달환, 줄리엔 강, 최수종, 최지우, 최현욱, 하희라, 한지일, 코미디언 김학래, 박경림, 유재석, 조세호, 가수 바다, 이용 등은 빈소를 직접 찾아 고인을 추모했다.
또한 지난 25일 최휘영 문화체육관광부 장관은 빈소를 방문해 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 금관문화훈장은 문화훈장 가운데 최고 등급으로, 문화예술 발전과 국민 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 이에게 수여하는 훈장이다.
한편 이순재는 지난 1934년 11월 함경북도 회령에서 태어났으며, 서울대 철학과 재학 중 1956년 연극 ‘지평선 너머’로 데뷔했다. 이후 ‘나도 인간이 되련다’, ‘사모곡’, ‘풍운’, ‘보통 사람들’, ‘동의보감’, ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘허준’, ‘상도’, ‘내 사랑 누굴까’, ‘이산’, ‘엄마가 뿔났다’, ‘베토벤 바이러스’, ‘공주의 남자’, ‘돈꽃’, ‘개소리’ 등의 드라마에 출연했다.
이순재는 연극 무대에도 애정을 보였다. 데뷔작 ‘지평선 너머’를 시작으로 ‘로미오와 줄리엣’, ‘청기와집’, ‘말괄량이 길들이기’, ‘베게트’, ‘우리 읍내’, ‘춘향전’, ‘빠담빠담빠담’, ‘세일즈맨의 죽음’, ‘돈키호테’, ‘앙리 할아버지와 나’, ‘그대를 사랑합니다’, ‘리어왕’ 등에 참여하는 등 꾸준히 다작하며 배우로서 존재감을 발산했다.
특히 시트콤 ‘거침없이 하이킥’, ‘지붕 뚫고 하이킥’으로 이어지는 ‘하이킥’ 시리즈와 예능 ‘꽃보다 할배’에 출연하며 대중에게 친숙한 이미지로 다가가기도 했다.
또한 이순재는 1991년 정계에 입문한 뒤 1992년 14대 총선에 민주자유당 후보로 출마해 서울 중랑 갑 지역구에서 당선, 국회의원으로도 활동한 바 있다.
